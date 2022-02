“I musicanti di Brema”, per la rassegna “Una fetta di teatro” al teatro San Carlo

Domenica 13 febbraio alle 16 al Teatro San Carlo in Via Guarneri 22 va in scena il divertente spettacolo “I musicanti di Brema”, per la regia di D. Stefanato, con le attrici Laura Feltrin e Margherita Re, che interpretano i personaggi di Polpetta e Caramella, ben conosciuti e amati dai bambini.

Lo spettacolo

La nota favola dei fratelli Grimm, riproposta in una nuova e interessante rilettura che vede in scena insieme alle attrici anche grandi pupazzi di gommapiuma, narra la storia che tutti ben conosciamo, affrontando argomenti molto attuali. Le attrici, e i giovani spettatori insieme a loro, si pongono questa domanda: “Perché arrendersi di fronte ai problemi se, con impegno e solidarietà, anche la diversità si rivela un mezzo per trovare una soluzione?”.

Polpetta e Caramella, aiutate dai Mini Cuccioli, parlano ai bambini del potere della musica, certo, ma anche di diversità e rifiuto da parte degli altri, del riconoscimento delle proprie risorse e della collaborazione, indispensabile per superare le difficoltà.

Un’offerta speciale per gli amici di polpetta e caramella : Tutti gli spettatori riceveranno una riduzione sul biglietto per il nuovo show delle due simpatiche attrici, “?? ?????? ?? ????? ????”, in scena 6 marzo alle ore 16 al Cinema Teatro Esperia di Padova – info: 0422 421142 / teatro@alcuni.it

La rassegna Una fetta di teatro, che coinvolge 3 sale della comunità di Padova in un lungo e articolato cartellone da novembre 2021 a fine marzo 2022, è o rganizzata dal Circuito Teatri e Città, direzione artistica de Gli Alcuni, patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

Il biglietto d’ingresso costa 6 euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Sulla pagina Facebook “Spazio al Teatro” https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022.

ci sono le informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022. Presentando il biglietto della rassegna “Una fetta di teatro – Padova” è possibile acquistare un ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro , a fronte di un adulto pagante.

, a fronte di un adulto pagante. La rassegna continua al piccolo teatro domenica 20 febbraio con lo spettacolo “Il manifesto dei burattini”, portato in scena dal Teatrino dell’Es.

Foto articol da comunicato stampa