Musikè 2024 con la voce di Simona Molinari tra gli affreschi della Sala dei Giganti

Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, prosegue il suo viaggio nelle arti portando a Padova, tra gli straordinari affreschi della Sala dei Giganti al Liviano, la voce unica di Simona Molinari, una delle interpreti più raffinate della scena italiana.

Cantautrice pop-jazz, con all’attivo sette album e una Targa Tenco come miglior interprete per l’album Petali, Simona Molinari nel corso della sua carriera ha duettato con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Al Jarreau e Ornella Vanoni. Ha cantato nei più importanti teatri italiani e stranieri, dal Blue Note di New York al Teatro Estrada di Mosca. Ha partecipato al Festival di Sanremo, due volte in gara e due volte come ospite.

Giovedì 30 maggio, ore 21 nell’unica data in Veneto del suo tour, Simona Molinari prenderà per mano lo spettatore per condurlo attraverso le sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: l’innamoramento, la passione, gli inganni, il disincanto, l’impegno. Il pubblico ritroverà titoli come Egocentrica, La felicità, In cerca di te, ma anche Mister Paganini di Ella Fitzgerald, La storia di De Gregori, U pisci spada di Modugno.

Un cocktail di jazz, pop ed electro-swing che sarà arricchito da alcuni brani dell’ultimo disco, uscito per la BMG, Hasta Siempre Mercedes, dedicato a Mercedes Sosa, la voce più potente e ascoltata del Sudamerica, simbolo della lotta per la pace e i diritti civili contro la dittatura.

«Ci sono esistenze fini a sé stesse e ci sono esistenze generative, che sopravvivono al tempo e alla vita perché continuano a ispirare sentimenti anche quando la vita apparentemente scompare – ha dichiarato Simona Molinari all’uscita del disco. – Mi sono appassionata alla vita e alla storia di Mercedes Sosa lentamente, la sua voce e il suo sentire mi hanno travolto.»

Giovedì sera si potranno ascoltare le riletture di Gracias a la Vida, Todo cambia, Sólo le pido a Dios e Canción de las simples cosas, oltre a Nu fil’e voce, unico inedito scritto per Simona Molinari da Bungaro.

Ingresso

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

sul sito www.rassegnamusike.it

fino a esaurimento posti

Per informazioni

info@rassegnamusike.it

www.rassegnamusike.it

https://www.rassegnamusike.it/2024/04/05/simona-molinari/

Musikè è una rassegna promossa e organizzata dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Programmazione artistica e coordinamento

Alessandro Zattarin

Supporto organizzativo esterno

Claudio Ronda

Info web

https://www.rassegnamusike.it/2024/04/05/simona-molinari/