Musikè celebra il genio di Astor Piazzolla nel trentennale della morte

Un concerto-evento per celebrare Astor Piazzolla a trent’anni esatti dalla morte, avvenuta il 4 luglio 1992: Musikè ricorderà il grande compositore argentino lunedì 4 luglio alle ore 21.15 in piazza Eremitani a Padova.

Per l’occasione la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ospiterà l’unica data in Veneto dell’Omaggio ad Astor Piazzolla di Alessandro Quarta, violinista eclettico che mescola gli stili musicali fino a sconfinare nel rock e che si esibirà insieme all’Orchestra Bruno Maderna.

Il nuevo tango di Astor Piazzolla è un raffinato gioco di contrasti: un incrocio di sentimenti che vanno dalla dolcezza al dolore, dalla passione alla nostalgia più struggente. Affascinato dalle composizioni di Gershwin, Piazzolla riuscì a coniugare la tradizione colta europea con i ritmi e i balli popolari. Inserì nuovi strumenti, anche elettronici, e nuovi elementi prima estranei al repertorio, improvvisazioni jazzistiche, ritmi sofisticati e inusuali. Inizialmente guardata con sospetto dai cultori del tango tradizionale, la musica di Piazzolla è stata capace di conquistare le platee di tutto il mondo e ancora oggi influenza la musica di moltissimi gruppi contemporanei, dando il “la” alle sperimentazioni intorno al tango.

Il concerto di Musikè si inserisce in una collaborazione con Castello Festival, rassegna estiva di spettacoli promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

fino a esaurimento posti sul sito https://www.rassegnamusike.it/

Per informazioni

info@rassegnamusike.it

https://www.rassegnamusike.it/

https://www.rassegnamusike.it/2022/03/28/alessandro-quarta-orchestra-bruno-maderna/

https://www.facebook.com/events/577265023621197/

Alessandro Quarta

Acclamato dalla CNN nel 2013 come “musical genius”, premiato nel 2017 a Montecitorio come “eccellenza italiana nel mondo” per la musica, ha ottenuto un clamoroso successo con il brano Dorian Gray, composto, arrangiato ed eseguito in prima mondiale con Roberto Bolle all’Arena di Verona, alle Terme di Caracalla a Roma, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Pala De André a Ravenna, oltre che alla trasmissione Danza con me, in onda su RAI Uno.

Dopo il successo dei primi due album One More Time (2010) e Charlot (2014), nel 2019 ha presentato Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla, candidato al Grammy.

Violinista, polistrumentista e compositore di musiche per film della Disney e di RAI Cinema, è cresciuto musicalmente con i più grandi direttori d’orchestra, come Maazel, Inbal, Dutoit, Rostropovich, Chung, Prêtre, Mehta, suonando come violino di spalla nelle più prestigiose sale in Europa, America, Cina, Giappone, Medio Oriente.

Ospite internazionale al Festival di Sanremo 2019 e nella “Notte della Taranta” (in diretta su RAI Due), nel 2015 ha aperto il Concerto del Primo Maggio a Roma, in diretta RAI. Collabora come violinista, compositore, polistrumentista e arrangiatore a progetti internazionali con Roberto Bolle, Dee Dee Bridgewater, Mike Stern, il Volo, James Taylor, Amii Stewart, Toquinho, i Solisti dei Berliner Philharmoniker, i Solisti dell’Orchestra Nazionale della RAI, il Quartetto del Teatro alla Scala, i Solisti dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

Suona un Alessandro Gagliano (rarissimo violino del 1723 “ex Principe della famiglia Clelia Biondi”), un Giovanni Battista Guadagnini del 1761 e due violini della liutaia Ezia Di Labio dipinti dal celebre scenografo Emanuele Luzzati e dallo scrittore Pino Cacucci.

Orchestra Bruno Maderna

Nata nel 1996 a Forlì per iniziativa di alcuni amici musicisti animati dal desiderio di fare musica insieme, l’Orchestra Bruno Maderna è stata diretta, tra gli altri, da Donato Renzetti, Alessandro Bonato, Maxime Pascal, Maurizio Benini, Lu Jia, Massimiliano Stefanelli, David Coleman, Diego Dini Ciacci, Stefano Nanni, Danilo Rossi, Franco Rossi, Stefan Malzew, Walter Attanasi, Daniele Giorgi, Mario Brunello, Jonathan Brandani, Massimo Quarta, Stefan Milenkovich, Diego Fasolis, Filippo Maria Bressan, Paolo Olmi.

L’Orchestra Maderna valorizza il talento dei compositori contemporanei commissionando ogni anno opere prime per il proprio cartellone. Hanno composto per la Maderna, tra gli altri, Fabio Massimo Capogrosso, Carlo Crivelli, Stefano Nanni e Roberto Molinelli.

Nel 2017 la Maderna è risultata vincitrice di due progetti europei: Progetto “Eu.Terpe” – Europa Creativa, per l’integrazione tra culture e tradizioni musicali; Progetto “Muse” – Erasmus Plus, per la formazione musicale.

L’Orchestra Maderna ha ricevuto nel 2018 il premio Hesperia per il suo impegno nella diffusione della cultura musicale e nel 2019 ha vinto il bando SIAE “PerChiCrea” con il progetto di formazione orchestrale in residenza “Orcreiamo”. Nel 2021 è stata protagonista del tour italiano di Vinicio Capossela al Ravenna Festival, al Circo Massimo e al Vittoriale di Gardone Riviera; dello spettacolo Paradiso. Dalle tenebre alla luce di Simone Cristicchi, realizzato a Forlì e a Faenza in collaborazione con Accademia Perduta; e dell’inaugurazione della stagione di Ravenna Musica 2021 al Teatro Alighieri con un omaggio ad Angelo Mariani. Il quartetto d’archi della Maderna, assieme ad Alessio Boni, ha poi inaugurato, a Forlì, il Festival di Caterina Sforza sotto la direzione artistica di Davide Rondoni. Nel 2022 l’Orchestra Bruno Maderna ha inaugurato la stagione concertistica della Società dei Concerti di Milano nella Sala Verdi del Conservatorio.

Musikè è una rassegna promossa e organizzata dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Programmazione artistica e coordinamento

Alessandro Zattarin

Supporto organizzativo

Claudio Ronda

Foto articolo da evento Facebook - ph Marco Perulli