Musikè con Yue Yin Dance Company, la prima nazionale al Teatro Ferrari di Camposampiero

Sarà la danza la protagonista dell’evento conclusivo dell’undicesima edizione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Per suggellare una stagione che ha fatto registrare il tutto esaurito in ciascuno dei suoi appuntamenti, Musikè offre al pubblico uno spettacolo da non perdere al Teatro Ferrari di Camposampiero (PD) domenica 27 novembre alle 17.00. Per la prima volta in Italia si esibirà la Yue Yin Dance Company (YYDC) della coreografa cinese Yue Yin, premiata nel 2021 con l’Harkness Promise Award per la sua capacità innovatrice nella coreografia e nell’insegnamento della danza.

Nata nel 2018 a New York, la compagnia è dedita all’insegnamento, alla produzione e all’esecuzione di opere coreografiche originali della sua fondatrice e direttrice artistica, Yue Yin, che nell’ultimo decennio ha perfezionato e ampliato un vocabolario di movimento detto FoCo Technique. Una originale tecnica di danza contemporanea che si ispira alla danza tradizionale cinese e che incorpora nel movimento i cinque elementi dell’I-Ching: radice, legno, acqua, ferro e fuoco.

Il pubblico di Musikè avrà modo di apprezzare questo stile coreutico – diventato anche un metodo di formazione riconosciuto su scala mondiale per ballerini professionisti e professionisti della danza – durante l’esecuzione di Through The Fracture of Light, un pezzo d’insieme dinamico in cui la danza rappresenta il potere dell’unità, del sostegno e della speranza.

Al Teatro Ferrari di Camposampiero la YYDC porterà inoltre Ripple, un lavoro di gruppo intimo e intricato in cui il movimento rappresenta lo spettro tra ordine e caos. Mentre le nostre vite possono sembrare coinvolte nel conflitto tra calma e turbolenza, ci sono momenti di armonia in cui si trova l’equilibrio.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

sul sito https://www.rassegnamusike.it/2022/03/29/yin-yue-dance-company/

fino ad esaurimento posti

Per informazioni

info@rassegnamusike.it

Yue Yin Dance Company

La YYDC è una compagnia di danza contemporanea senza fini di lucro con sede a New York, dedita all’insegnamento, alla produzione e all’esecuzione di opere coreografiche originali della fondatrice e direttrice artistica, Yue Yin. Nell’ultimo decennio Yue Yin ha perfezionato e ampliato un vocabolario di movimento detto FOCO Technique: una fusione ispirata alla danza popolare cinese e contemporanea. La visione di YYDC è incorporare questo stile caratteristico del movimento nelle produzioni originali della compagnia e nelle frequenti commissioni coreografiche, per realizzare spettacoli dinamici, emotivamente e fisicamente carichi, accreditando la FoCo Technique come metodo di formazione riconosciuto su scala mondiale per ballerini professionisti e professionisti della danza. YYDC mira a coltivare l’interesse del pubblico per la danza, in particolare per la danza contemporanea, presentando opere artisticamente responsabili e socialmente consapevoli. La compagnia vanta tournées internazionali e presenze in numerosi festival di danza, in particolare lo Schrittmacher Festival in Germania. Ha presentato opere a festival di danza come SummerStage, Jacob’s Pillow Dance Festival Inside Out, New York International Fringe Festival, Open Door Dance Festival a Iowa City, The Wave Rising Series, Dumbo Dance Festival. Inoltre, YYDC si è esibita in sedi prestigiose come BAM Fisher, Joyce SoHo Theatre, Peridance Theatre, Lincoln Center Rosh Hall, New York Live Arts. Oltre alle tournées, la YYDC ha rimesso in scena il proprio repertorio in università, compagnie e studi di danza in tutto il mondo.

Yue Yin

Fondatrice e direttrice artistica della Yue Yin Dance Company (YYDC), Yue Yin è un’artista e coreografa riconosciuta su scala internazionale. Ha studiato alla prestigiosa Shanghai Dance Academy e alla Tisch School of the Arts della New York University. Nel 2018 ha fondato YYDC. Nel 2021 ha ricevuto l’Harkness Promise Award, premio che è un riconoscimento per la sua capacità innovatrice nella coreografia e nell’insegnamento della danza. Ha vinto l’Hubbard Street Dance Chicago 2015, la BalletX Choreographic Fellowship 2015 e l’Annual Pretty Creatives International Choreographic Competition del Northwest Dance Project 2013. Grazie a questi successi, ha ricevuto commissioni da Martha Graham Dance Company, Boston Ballet, Philadelphia Ballet, Aspen Santa Fe Ballet, Limon Dance Company, Alberta Ballett, Balletto Teatro di Torino, Gibney Dance Company, Peridance Contemporary Dance Company, Whim W’him, Tisch School of The Arts, George Mason University, Rutgers University, Point Park University, West Michigan University e Juilliard School for Dance.

Musikè è una rassegna promossa e organizzata dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Programmazione artistica e coordinamento

Alessandro Zattarin

Supporto organizzativo

Claudio Ronda

In breve

Domenica 27 novembre, ore 17

Camposampiero (PD), Teatro Ferrari

Prima Nazionale

Yue Yin Dance Company

Ripple

Through the Fracture of Light

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

fino ad esaurimento posti

Foto articolo da comunicato stampa - Yue Yin Dance Company Photo by Richard Termine