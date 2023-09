A Musikè "Le volpi" di Lucia Franchi e Luca Ricci al teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra

Riprende all’insegna dell’arte drammatica la dodicesima edizione di Musikè. Dopo la pausa estiva, dal 30 settembre al 29 novembre la rassegna di musica, teatro, danza promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo torna nei luoghi più suggestivi delle due province con otto eventi a ingresso gratuito che avranno per protagonisti alcuni degli artisti più noti e apprezzati del panorama nazionale e internazionale.

Il primo evento della stagione autunnale, sabato 30 settembre al Teatro Goldoni di Bagnoli di Sopra (PD), sarà la prima regionale dello spettacolo Le volpi, scritto da Lucia Franchi e Luca Ricci. La produzione è firmata da CapoTrave, compagnia teatrale che Lucia Franchi e Luca Ricci hanno fondato nel 2003 a Sansepolcro (AR).

Uno spettacolo che indaga temi dell’attualità sociale dal punto di osservazione della provincia italiana. Ed è questo microcosmo il protagonista di questa pièce, portata in scena da tre attori di chiara fama: Antonella Attili, attrice per Giuseppe Tornatore, Pupi Avati, Ettore Scola, Francesca Archibugi, nota al grande pubblico per il ruolo di Agnese Amato ne Il paradiso delle signore e per i monologhi a Propaganda Live su LA7; Giorgio Colangeli, attore per Sorrentino, Rubini, Genovese, Luchetti, Muccino, Nastro d’Argento 1999 per La cena di Ettore Scola e David di Donatello 2007 per L’aria salata di Alessandro Angelini; Luisa Merloni, fondatrice insieme a Manuela Cherubini della compagnia Psicopompo Teatro, che ha portato in Italia i testi degli autori di lingua spagnola Juan Mayorga, Daniel Veronese e Rafael Spregelburd, vincendo due Premi Ubu per il miglior testo straniero.

Nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolata domenica di agosto, si incontrano un uomo e una donna, piccoli notabili della politica locale, e la figlia di lei. Tutto intorno i pensieri volano già al mare e alle vacanze, ma restano da mettere in ordine alcune faccende che interessano i tre personaggi della storia. Davanti a un vassoio di biscotti, si confessano legittimi appetiti e interessi naturali, si stringono e si sciolgono accordi, si regola la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi.

«I grandi guadagni fanno scomparire i grandi princìpi, e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi», scriveva Leonardo Sciascia nel suo romanzo Todo modo. Le volpi porta lo spettatore all’interno di queste dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni dei singoli individui. Morbidamente, si scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche esiguo tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica. La corruzione è questo concedere a sé stessi lo spazio di una impercettibile eccezione.

Ingresso gratuito con prenotazione

sul sito www.rassegnamusike.it

fino ad esaurimento posti

Per informazioni

info@rassegnamusike.it

https://www.rassegnamusike.it/2023/03/21/capotrave/

In breve

Sabato 30 settembre 2023, ore 21

Bagnoli di Sopra (PD), Teatro Goldoni

Prima regionale

CapoTrave

Le volpi

di Lucia Franchi e Luca Ricci

con Antonella Attili, Giorgio Colangeli, Luisa Merloni

Costumi Marina Schindler

Suono Michele Boreggi, Lorenzo Danesin

Luci Stefan Schweitzer

Tecnico Piero Ercolani

Scena e regia Luca Ricci

Produzione Infinito

con il supporto di Regione Toscana, Ministero della Cultura,

Argot Studio Roma, Centro di Residenza della Toscana



CapoTrave

È una compagnia di produzione teatrale fondata nel 2003 a Sansepolcro (AR) da Lucia Franchi e Luca Ricci. La sua attività è supportata da Regione Toscana e Ministero della Cultura tra le imprese di produzione di ricerca e sperimentazione. Produce proprie drammaturgie originali, che indagano i temi dell’attualità sociale dal punto di osservazione della provincia italiana. Tra gli attori che hanno lavorato con la compagnia figurano Consuelo Battiston, Andrea Cosentino, Massimo De Santis, Simone Faloppa, Gianni Farina, Corrado Fortuna, Pietro Naglieri, Gabriele Paolocà, Alessandro Roja, Gioia Salvatori, Alice Spisa. Gli spettacoli di CapoTrave sono stati rappresentati in oltre 400 teatri italiani e in numerosi festival e rassegne. Tra i teatri: il Teatro della Pergola di Firenze, il Piccolo Teatro di Milano, il Teatro India di Roma, il Teatro della Tosse di Genova, il Teatro Rasi a Ravenna, il Teatro Kismet a Bari, Teatri di Vita a Bologna. Tra i festival: Contemporanea Prato, Short Theatre Roma, Teatri di Vetro Roma, Asti Teatro, Wonderland Brescia. CapoTrave ha vinto il Premio ETI “Il debutto di Amleto”, il Premio “Giovani Realtà del Teatro” del Teatro Libero di Palermo e il Premio “I Teatri del Sacro”.

Antonella Attili

Ha esordito al cinema come madre del piccolo Totò in Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Da lì in poi ha lavorato, in ruoli di rilievo, con Pupi Avati, Ettore Scola, Francesca Archibugi. In teatro ha lavorato con Ennio Coltorti, Giancarlo Sepe, Roberto Cavosi, Serena Dandini. Ha raggiunto la popolarità con Il paradiso delle signore (nel ruolo della siciliana Agnese Amato) e con una serie di monologhi a Propaganda Live di Diego Bianchi su LA7.

Giorgio Colangeli

È uno degli attori più richiesti e amati del cinema d’autore italiano. È stato Nastro d’Argento nel 1999 per La cena di Ettore Scola e David di Donatello nel 2007 per L’aria salata di Alessandro Angelini. Ha interpretato Salvo Lima nel film Il divo di Paolo Sorrentino e ha lavorato, tra gli altri, con Rubini, Muccino, Luchetti, Genovese. In teatro ha recentemente interpretato Papa Ratzinger nella pièce di Anthony McCarten I due papi.

Luisa Merloni

Ha fondato, insieme a Manuela Cherubini, la compagnia Psicopompo Teatro, che per prima ha portato in Italia i testi degli autori di lingua spagnola Juan Mayorga, Daniel Veronese e Rafael Spregelburd, vincendo due Premi Ubu per il miglior testo straniero nel 2008 e nel 2010. Autrice di monologhi e testi teatrali, nel 2017 ha vinto il Premio In-Box per il teatro emergente italiano con Farsi fuori, da lei anche interpretato, insieme a Marco Quaglia.

Musikè è una rassegna promossa e organizzata dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Programmazione artistica e coordinamento

Alessandro Zattarin

Supporto organizzativo

Claudio Ronda

