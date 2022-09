Una delle più grandi scoperte del nostro secolo deriva da una lotta agguerrita ed antichissima: quella tra i batteri e i virus. È in questo confronto che si è sviluppato il sistema CRISPR-Cas, uno strumento potentissimo per modificare il DNA in modo accurato, oggi studiato da molti laboratori in tutto il mondo. Per la sua scoperta due scienziate hanno vinto il premio Nobel per la chimica nel 2020. Come funziona questo sistema? Come combattono virus e batteri? Lo scopriremo insieme con Mr Fago e il gioco del Batterione!

Musme "Le forbici magiche" il 9 ottobre 2022. L’attività è dedicata a famiglie con bambini dai 9 ai 12 anni. Biglietti:

10 euro adulto

8 euro Over 65

6 euro 9-12 anni

22 euro per famiglie composte da 1,2 adulti e 1,2 o 3 bambini entro i 12 anni

Il biglietto include l’ingresso al museo.