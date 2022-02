Esperimusme: "Il mio papà è speciale"

In occasione della Festa del Papà in compagnia della Dott.ssa Francesca Benato, vi proporremo il 19 marzo 2022 una esilarante storia illustrata per raccontare in chiave ironica il rapporto padre-figlio dove…i ruoli si scambiano!!! Il papà che vi racconteremo è un papà carino e coccolone ma ogni tanto anche un po’ birbante! E il vostro papà com’è?

Il laboratorio artistico-creativo che seguirà ha l’obiettivo di costruire una vetrina che conserverà tutte le qualità dei vostri papà e le esperienze più belle vissute insieme che proprio non si possono che collezionare. Laboratorio per bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.

Informazioni e contatti

Costo: 8 euro a bambino. Il biglietto include l’ingresso al museo. È prevista la presenza di un adulto accompagnatore durante il laboratorio.

Web: https://www.musme.it/esperimusme/.