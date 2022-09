Musmeduday 2022: il museo incontra gli insegnanti

Il Museo di Storia della Medicina in Padova “si presenta” a tutti gli insegnanti interessati. Venite a scoprire le numerose tecnologie interattive del MUSME e le proposte didattiche per l’anno scolastico 2022-2023 per:

scuole dell’infanzia

scuole primarie

scuole superiori di primo grado

scuole superiori di secondo grado

Vi invitiamo mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 16.00 in via San Francesco 94, a Padova. Tutti gli insegnanti partecipanti all’evento, dopo la presentazione in aula, verranno condotti all’interno del museo per una presentazione del percorso espositivo. L’evento si rivolge SOLO agli insegnanti: non è prevista la presenza di accompagnatori. Prenotate la vostra partecipazione sul sito: https://www.musme.it/musmeduday-2022/.