Secondo "Mus.Net" open day a Esapolis

Le porte aperte al Museo Esapolis fanno il bis! Dopo il successo delle porte aperte il 18 giugno, il Museo Esapolis di Padova riapre i battenti domenica 10 ottobre 2021 dalle ore 10 alle ore 18. L’Open Day è un’azione del progetto europeo MUS.NET., MUSeum NETwork finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

MUS.NET. avvicina le persone al patrimonio sia culturale che artistico e naturalistico, favorendo dei percorsi esperienziali anche con l’ausilio delle tecnologie. L’Open Day si indirizza in particolare alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni e agli abitanti di Brusegana che avranno la possibilità di interagire con le novità del museo in modo divertente e originale.

La visita del museo si avvale di tre accompagnatori speciali, il Dottor Federico Ferrante, e Thomas Ardieli e Sara Mabilia, studenti che stanno preparando la tesi di laurea presso Esapolis. I laureandi sono seguiti da prestigiosi docenti dell’Università di Padova, i professori Lorenzo Zane e Dietelmo Pievani, nonché dal direttore di Esapolis, dottor Enzo Moretto. Con loro la visita sarà davvero fuori dall'ordinario!

I visitatori potranno anche interagire con la nuova app del museo. Per i più piccoli l’app diventa addirittura un gioco e una sfida tra le varie stanze e i soggetti ospitati nelle collezioni. Nella sala all’ultimo piano del museo i bambini saranno coinvolti in uno straordinario momento interattivo grazie a una collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova. La dott.ssa Rosa Rugani e la prof.ssa Lucia Regolin mostreranno quanto è facile contare grazie al progetto“At the roots of Spatial Numerical Association: from behavioural observation to Neural Basis” del programma europeo Marie Curie Global Fellowship.

I bambini scopriranno che anche gli animali sanno fare di conto e che, se a loro può sembrare difficile imparare a contare, così non è per alcuni animali, ad esempio il pulcino che a pochi giorni dalla nascita riesce a risolvere somme, sottrazioni e anche frazioni! Non resta che giocare e scoprire insieme come contano gli animali! Gli esperti del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università saranno a disposizione anche dei più grandi per fornire una spiegazione sulle capacità numeriche degli animali.

All'interno dell’Open Day, il museo Esapolis ospiterà l'evento “Brusegana Calling” realizzato dall'associazione Voyager con il contributo di Padova Policentrica Vivi il Quartiere, iniziativa del Comune di Padova al quale hanno aderito Esapolis, Consulta Quartiere 6 e le associazioni CAT, Matita Matta, Rimescolate.

Il programma

Per quanto riguarda il secondo MUS.NET Open Day a Esapolis sono disponibili le seguenti fasce orarie, con iscrizione obbligatoria a 049 8910189 fino a esaurimento posti (limitati e contingentati in ottemperanza a norme per contenimento di Covid-19)

Turno Mattina: dalle 10 alle 12 entrata ogni mezz'ora

Turno Pomeriggio: dalle 14.30 alle 17 entrata ogni mezz'ora

BRUSEGANA CALLING: l'evento a cura di Voyager è sempre su prenotazione contattando lo 049 8910189 fino ad esaurimento posti.

Ore 11 - Presentazione dei lavori prodotti dal laboratorio di fumetto per bambini tenutosi a Matita Matta a cura di Claudio Calia, in sinergia con Esapolis, sul tema della biodiversità.

Ore 16 - Dialogo sulla biodiversità. con Enzo Moretto (Esapolis - Butterfly Arc) e Lucio Montecchio (UniPD) Perché la diversità è ricchezza? Assieme a Enzo Moretto e Lucio Montecchio affronteremo un tema cruciale del contemporaneo. La biodiversità spesso viene declinata semplicisticamente come sinonimo di ricchezza della vita sulla terra: il numero e la varietà di piante, animali, microrganismi che costituiscono la gli ecosistemi. Basterebbe considerarla all’interno della complessità delle interazioni fra i suoi componenti per accorgersi di come significhi molto di più allargando il concetto fino alla diversità culturale. Cosa la mette in pericolo? Perché è così importante salvaguardarla?

Ore 18 - RESPIRA - concerto acustico di Erica Boschiero. Cantautrice trevigiana conosciuta in Italia e all’estero per la sua produzione che coniuga ricerca storica, approfondimenti sulle tematiche sociali ed ambientali e sulle questioni di genere, Erica Boschiero presenta il suo ultimo lavoro “Respira” in cui racconta le contraddizioni di questo tempo, chiedendo aiuto alla natura, agli alberi, agli animali, perché possiamo diventare più consapevoli di ciò che abbiamo perso lungo il cammino, per tornare ad ascoltarci dentro, e a respirare.

Informazioni e contatti

L'ingresso è gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti. Prenotazione telefonica obbligatoria allo 049 8910189.

Norme Anti Covid-19:

Obbligatorio Green Pass, a partire dai 12 anni

Obbligatoria mascherina, a partire dai 6 anni

Vietati gli assembramenti; mantenere distanza interpersonale

Web: https://www.micromegamondo.com/it/musei-e-parchi/esapolis.

