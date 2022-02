Musnet, open day a Esapolis

Dopo il grande successo dei precedenti, ritorna al museo Esapolis il nuovo Open Day, sabato 19 febbraio 2022 dalle ore 10 alle ore 18. In questo open day i visitatori avranno l'occasione di effettuare un percorso inedito di esperienze sensoriali del tutto eccezionali, per comprendere, sperimentando in prima persona, alcuni aspetti della disabilità visiva, favorendo l'integrazione e promuovendo l'inclusività di persone disabili visive.

L’Open Day si indirizza in particolare alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni che avranno la possibilità di interagire con le novità del museo in modo divertente e totalmente originale e vivranno una visita davvero fuori dall'ordinario! L’Open Day è un’azione del progetto europeo MUS.NET., MUSeum NETwork finanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea. MUS.NET avvicina le persone al patrimonio sia culturale che artistico e naturalistico, favorendo dei percorsi esperienziali anche con l’ausilio delle tecnologie. Le attività di MUS.NET. sono realizzate nell'ottica dell'inclusività, in particolare nei confronti delle persone con disabilità visiva che, grazie al progetto, accederanno alle collezioni museali con maggiore facilità.

Informazioni e contatti

L'ingresso è gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (limitati e contingentati in ottemperanza a norme per contenimento di Covid-19). Prenotazione telefonica obbligatoria allo 049 8910189.

Sono disponibili le seguenti fasce orarie

Turni Mattina: dalle 10 alle 12 entrata ogni mezz'ora

Turni Pomeriggio: dalle 14.30 alle 17 entrata ogni mezz'ora

Norme Anti Covid-19:

Obbligatorio green pass rafforzato, a partire dai 12 anni

Obbligatoria mascherina, a partire dai 6 anni

Vietati gli assembramenti; si raccomanda di mantenere la distanza interpersonale.

Per maggiori informazioni: www.micromegamondo.com, segreteria@butterflyarc.it; 049 8910189.