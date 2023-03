Mystery museum e aperitivo con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 30 euro (12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo 18 euro sul posto) Quota senza Vip-card donna: 28 euro (10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo 18 euro sul posto) Titolari Vip-card: 25 euro (7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo 18 euro sul posto)

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Vi aspetta una straordinaria giornata in quel di Montegrotto Terme! La vostra avventura avrà inizio di fronte al museo del termalismo antico e moderno, si prosegue con una magnifica passeggiata lungo Via dall'Amore godendo della vista mozzafiato sui Colli Euganei. Successivamente vi aspetterà la visita guidata all'interno del museo e una sorprendente e immancabile caccia al tesoro! Il tutto si concluderà con una passegiata e un piacevole aperitivo nel centro del paese. Per l'occasione avrete la possibilità di conoscere gente nuova e single, stringere nuove amicizie e, perché no, trovare qualcuno a voi affine, programmare altre uscire e condividere nuovi interessi e passioni. Vi aspetta un'imperdibile serata, non mancate! La nostra animatrice Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 10 Aprile 2023. Ritrovo alle ore 14:30 presso - Via Enrico Fermi, 1, 35036 Montegrotto Terme Pd. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.