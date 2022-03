“Napoleone - Nel nome dell'arte” al Piccolo Teatro

Ingresso euro 8, ridotti (over 65 e studenti) euro 7, associati euro 6

Prezzo Ingresso euro 8, ridotti (over 65 e studenti) euro 7, associati euro 6

Martedì 29 marzo, alle ore 17 e alle ore 21.15 per la rassegna "La grande arte al cinema" è in programma al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) la proiezione di “Napoleone - nel nome dell'arte” documentario che vede la partecipazione straordinaria di Jeremy Irons.

Il film racconta come la passione del Bonaparte – talvolta l’ossessione del Bonaparte – per l’arte e il sapere abbia cambiato il volto della cultura moderna: dalla nascita di scuole, biblioteche e musei pubblici (tra cui Brera e il Louvre), alla fondazione dell’egittologia grazie alla campagna d’Egitto, le straordinarie scoperte archeologiche e i furti di opere d’arte, sino ad arrivare ai dipinti e alle sculture a lui dedicate.

Ingresso

Ingresso euro 8, ridotti (over 65 e studenti) euro 7, associati euro 6.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/napoleone-nel-nome-dellarte/

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.piccolo-padova.it/napoleone-nel-nome-dellarte/