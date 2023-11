Ciascun giovedì dal 9 novembre al 21 dicembre 2023, alle ore 20.50, nella Sala consiliare “Ai caduti di Nassiriya”, in Piazza Capitaniato 20, sotto il Vòlto dell’Orologio, a Padova, il dott. Ruggero Chinaglia, medico, cifrematico, dirige la serie di dibattiti intorno al tema "IL NARCISISMO DELLA VITA". In questi dibattiti si affronta la questione del narcisimo della vita, per ciascuno.

«Si tratta di una novità assoluta della ricerca e della clinica cifrematica. Il discorso e la vulgata comuni hanno fatto del narcisimo un attributo personale, che può diventare addirittura un disturbo patologico, con relative classificazioni, negando così il mito del narcisimo. In questi dibattiti, invece, saranno esplorati la linguistica e il modo del narcisimo, che è essenziale alla qualità della vita».

L'ingresso è libero, ma data la limitata disponibilità dei posti, è preferibile prenotarsi al seguente indirizzo: cifrematicapadova@gmail.com