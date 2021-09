"Nascere insieme", percorso di accompagnamento alla gravidanza, al parto ed alla genitorialità

Sei in gravidanza? Vuoi frequentare un percorso pensato e strutturato per chi sta vivendo l'attesa in questo periodo e dove sentirti protagonista? dove porre domande senza sentirti giudicata, dove ricevere informazioni basate su ciò che le Linee Guida e le Evidenze considerano il meglio per mamma-bambino-papà? e non su come "si fa di solito". Vuoi conoscere i vari modi e approcci al parto anche cesareo? Sai cosa è il dolore da parto e i metodi per gestirlo/affrontarlo sia naturali che farmacologici? Sai come relazionarti con i punti nascita? Vuoi avere un punto di riferimento anche dopo la nascita?

Puoi vivere in modo consapevole la gravidanza e il parto, e le decisioni e scelte/decisioni che sei invitata a prendere (punto nascita, tipo di parto, stile genitoriale...) per te/voi e per la tua creatura. Sarai aggiornata sulle modalità di accesso dei vari punti nascita in questo periodo particolare. Il percorso è rivolto anche a mamme/papà al 2°/3°... figlio e come completamento di altri corsi pre-parto. Entrerai in contatto con una rete di professionisti altamente qualificati e aggiornati, (ostetrica, Educatrice pre-neonatale, biologa-nutrizionista, pedagogista, fisioterapista, odontoiatra, insegnante di Yoga, pedagogista) attraverso, incontri e videoregistrazioni e dispense informative.Clicca qui per conoscere i conduttori degli incontri. Puoi riuscire ad Immaginare come sarebbe vivere in modo più consapevole ogni scoperta di questa nuova vita: gravidanza, parto, allattamento, puerperio, le prime settimane a casa, la cura del neonato e di se stesse? Sarà conseguenza spontanea maturare esperienza durante gli incontri, che ti permetterà decisioni sempre più consapevoli per la crescita: personale, di coppia e per i vostri bambini. Da 13 anni l'#associazioneinsieme da voce ai dubbi, alle domande, di futuri mamme e papà.

Programma:

Linee Guida/agenda della gravidanza

Dolore da parto, tipi di analgesie naturali e farmacologiche

I prodromi, Travaglio-Parto

Sangue cordonale

Post-partum e puerperio, anche con parto cesareo

Prendersi cura dei denti in gravidanza

Perineo in gravidanza e parto

Gravidanza, parto, genitorialità consapevole: Il parto il puerperio rispettoso e rispettato e scelta del luogo del parto.

Alimentazione in gravidanza e in allattamento

Prepariamo l’Allattamento

La musica in gravidanza e per il neonato

Una casa armoniosa con l’arrivo di un bambino.

Preparati sto arrivando: dall’ospedale alle prime settimane con il bambino, bisogni, cure, sonno, bagnetto, scelta del pediatra.

Una nascita...tante nascite: un bambino, una mamma, un papà….dei fratelli..nonni.

Yoga in gravidanza

Su richiesta:

Accompagnamento al portare: fasce marsupi ergonomici e nel rispetto della fisiologia del neonato e del genitore

Il Viaggio dell'eroe: il parto dal punto di vista del bambino e le memorie corporee. Cosa fa e cosa sente il tuo bambino durante il travaglio e il parto?

Invio via mail di materiale di approfondimento a supporto al percorso.

L’associazione Insieme rimane a disposizione per dubbi, domande anche dopo la fine del percorso.

Informazioni e contatti

I futuri papà sono sempre i benvenuti se desiderano partecipare agli incontri non come "graditi ospiti" ma come protagonisti dell'esperienza della nascita. L'associazione Insieme rimane un punto di riferimento per i genitori, anche dopo la nascita del bambino: svezzamento, massaggio neonatale, incontri per i genitori su tematiche educative, percorsi di musica e movimento genitore-bambino, rete di professionisti.

Web: https://assinsieme.com/web/index.php/gravidanza/.

