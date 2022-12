Natale ad Albignasego, tutti gli eventi in programma

Torna il Natale, uno dei periodi più attesi dell’anno dai bambini, che sarà arricchito ad Albignasego da numerosi eventi e appuntamenti in programma dal prossimo fine settimana fino all’Epifania che, come dice il famoso adagio, segna la conclusione delle feste.

«Siamo felici di annunciare anche quest’anno i tradizionali eventi del Natale di Albignasego – il commento del sindaco Filippo Giacinti -, un contenitore di momenti di aggregazione, socialità e solidarietà. Visto il periodo ci sarà qualche luminaria in meno, ma abbiamo voluto implementare i momenti e le opportunità di incontro e svago. Solidarietà e occasioni di aggregazione per bambini e famiglie saranno sempre al centro di questa iniziativa ma vogliamo anche ribadire l’invito ad acquistare i regali di Natale nei negozi e nelle attività commerciali e artigianali della nostra Città».

Sono tre le situazioni con le quali sarà inaugurato il Natale ad Albignasego, sabato prossimo 3 dicembre: il mercatino dei ragazzi, l’apertura del villaggio di Natale in Piazza Del Donatore e della pista di curling.

«La pista di curling – osserva Gregori Bottin, assessore al Commercio – è la novità di quest’anno che attirerà la curiosità e – speriamo – la partecipazione di molte persone che potranno provare questo sport ancora poco diffuso, ma che all’Italia ha già dato enormi soddisfazioni a livello olimpico. Fino al 24 dicembre sarà disponibile un istruttore che insegnerà le basi e farà provare questo sport a chi lo vorrà. Siamo certi che sarà un’iniziativa apprezzata da tutti, così come lo saranno i momenti culturali come le letture ad alta voce, i concerti, gli spettacoli e i concerti, che si aggiungeranno alla camminata con Babbo Natale e la biciclettata».

«Anche quest’anno vengono proposti eventi culturali delle più diverse tipologie – afferma Marco Mazzucato, assessore alla Cultura – dedicati ad un pubblico di tutte le età. Ritorna, inoltre, la festa dell’Epifania nella nuova piazza del Donatore con la consueta distribuzione delle calze e altre numerose sorprese».

«Un ringraziamento speciale – concludono sindaco e assessori – va a tutte le associazioni che, a vario titolo, hanno manifestato il proprio supporto e si sono dedicate alla realizzazione di questi eventi».

Il primo fine settimana si apre dunque con il mercatino dei ragazzi a cura del Comitato Creativa e l’inaugurazione del villaggio di Natale con le casette in legno a cura della Pro Loco e la pista di curling di Sport Team in piazza del Donatore. Domenica ci sarà la terza domenica ecologica con il mercato a chilometri zero lungo via Roma, dalle ore 9 alle 18.

L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, si inizia con il mercatino degli hobbysti nel parco di villa Obizzi dalle ore 10 alle 18; ci sarà la possibilità di portare giochi all’apposita raccolta. Sabato 10 dicembre la biblioteca accoglie le letture di racconti per i bambini di età compresa fra i 3 e i 7 anni (partecipazione gratuita su prenotazione allo 049-8042229), mentre la chiesa di San Tommaso ospita il concerto di Natale di Ottave Parallele alle ore 21. Il weekend dell’Immacolata si conclude domenica 11 dicembre con il concorso creativo Città di Albignasego – premio Maria Paola Chemello, dalle ore 15.

Da sabato 17 dicembre aumentano ancora le occasioni di incontro e festa, con la Camminata con Babbo Natale in collaborazione con il GPDS alle ore 15 (partenza e arrivo in piazza Del Donatore), le letture animate dalle ore 15 per i bambini dai 6 agli 11 anni (prenotazioni via mail a natalealbignasego@gmail.com), Tore dj set dalle ore 16 alle 18 e lo spettacolo Note di Natale della Compagnia Mouge alle ore 21 al palazzetto polivalente.

Il terzo fine settimana di dicembre si apre con i Babbi Natale in moto alle ore 9.30 a cura di Azzurra Eventi, a cui seguirà l’appuntamento In bici con Babbo Natale alle ore 10 in collaborazione con Superbike Solutions. Sempre nella piazza centrale, alle ore 17 ci sarà il concerto di Natale a cura di CEM. Dalle 14.30 le letture animate coinvolgeranno i bambini dai 6 agli 11 anni (prenotazioni via email a natalealbignasego@gmail.com). Alle ore 16 si svolgerà la premiazione dell’albero di Natale più “creativo” in collaborazione con le scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Albignasego, seguito dallo spettacolo di intrattenimento con il mimo Massimo Farina a cura dell’associazione The Play. Il pomeriggio si concluderà con un concerto rock vintage rivisitato.

Domenica 18 dicembre, inoltre, alle ore 21 sarà proposto il concerto di Natale di Ottave Parallele alla chiesa di Sant’Agostino, in replica anche il 30 dicembre alla chiesa dei Ferri.

Conclude il Natale, l’“Epifamia” in calendario il 6 gennaio alle ore 15.30 in piazza del Donatore, evento a cura di Pro Loco Albignasego, Tractor Team e Gruppo Alpini.

