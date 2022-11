A Villa del Conte il mercatino "Un Natale assieme"

La Pro Loco di Villa del Conte (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per domenica 11 dicembre 2022, a Villa del Conte (PD), all'interno del Parco degli Alpini Oasi Vallona in via Roma dalle ore 9 alle ore 19 la manifestazione "Un Natale assieme".

Previsto il mercatino natalizio con la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiosi ed originali addobbi natalizi ed idee regalo; bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali; prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Saranno inoltre presenti dei punti ristoro che riscalderanno i visitatori con cioccolata calda, fritti misti, bibite e aperitivo con Babbo Natale. il programma della giornata prevede la presenza del trenino che accompagnerà i visitatori in giro per il parco, giro in pony, laboratori ed animazioni tematiche per bambini.

Ore 12.30 Pranzo dell'Alpino.

Ore 17 Concerto di Claudia Ferronato.

Per tutta la giornata sarà aperto l'Ufficio Postale di Babbo Natale per la raccolta delle Letterine che alle ore 19:00 verranno spedite legate ai Palloncini.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: 347.0495286