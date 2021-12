Natale con Campagna Amica: musica e spettacolo al mercato del quartiere Forcellini

Si avvicina il Natale e gli agricoltori padovani si organizzano con i mercati di Campagna Amica vestiti a festa e ricchi di proposte in tema, tra suoni, luci, colori, animazione e laboratori per grandi e piccoli. “Natale in città con Campagna Amica” è la parola d’ordine che accompagnerà in questo periodo le proposte ideate da Coldiretti Padova nell’ambito delle iniziative di animazione natalizia promosse con il contributo del Comune di Padova, Assessorato alle attività produttive e commercio.

«La nostra idea è quella di invitare i padovani a vivere un Natale sereno e in sicurezza riscoprendo il proprio quartiere - spiega Giovanni Dal Toso, presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo, l’associazione che raccoglie gli agricoltori impegnati nei mercati di Campagna Amica - e per questo proponiamo alcune iniziative nei mercati che ogni settimana, ormai da parecchi anni, contribuiscono a tenere vivi i quartieri cittadini e a dare ai residenti la possibilità di fare la spesa a km zero direttamente sotto casa, con le produzioni locali e di stagione firmate dagli agricoltori padovani. Al Comune di Padova e in particolare all’assessore assessore alle attività produttive e al commercio Antonio Bressa va il nostro ringraziamento per la proficua collaborazione.

Per scambiarci gli auguri di Natale e condividere anche queste settimane di festa, ovviamente nella massima sicurezza, proponiamo, al Mercato di Campagna Amica in via Forcellini, davanti all’ingresso del Parco Iris, una serie di appuntamenti in due tempi: dalle 15 le animazioni, i laboratori per i bambini e le degustazioni per tutti, mentre dalle 17.30 inizieranno gli eventi musicali».

Per il secondo appuntamento, martedì 14 dicembre, alle 17.30, spazio all’hip-hop e alla street dance con Dance4Fun Academy. I maestri e gli allievi dell’accademia di hip hop Dance4Fun proporranno una lezione di hip hop a cielo aperto abbinata a spettacolari e coinvolgenti coreografie di break dance sotto la direzione artistica di Augusta Basile e Genny Giambrone. Una serie di performance in perfetto stile made in USA con la strada che diventa palcoscenico naturale per esprimere il proprio talento.

Martedì 21 dicembre, sempre alle 17.30, “Natale a ritmo di samba” con i “Bloko Intestinhao” diretti da Marco Catinaccio. I percussionisti italo-brasiliani, sul modello delle escolas carioca, propongono il linguaggio delle percussioni dell'enredo, del samba-reggae, dell'Afoxè e delle più moderne ritmiche Jungle e Funk. Un ensemble che è riuscito velocemente ad affermarsi sulla scena musicale con un'interpretazione e una padronanza del linguaggio “brasileiro” che sa distinguersi ma che al contempo si apre sempre più a mille contaminazioni musicali e percussive. Guidata dal Maestro Marco Catinaccio, questa squadra di percussionisti propone una sinergia esplosiva di ritmo potente con melodie tropicali, caraibiche e mediterranee che coinvolge e affascina chiunque.

In via Vicenza

Inoltre in via Vicenza, di fronte all’ingresso del Mercato Coperto di Campagna Amica “Padova km zero” nei giorni scorsi sono state accese le luminarie insieme all’assessore Bressa e molte saranno le proposte per portare in tavola ad un prezzo equo i menù delle feste scegliendo fra tante tipicità della nostra migliore agricoltura. Per tutto il periodo natalizio sono in programma laboratori, degustazioni, cooking show per scegliere gli ingredienti giusti per la tavola delle feste insieme a tante utili idee regalo per tutte le tasche.

