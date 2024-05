"Natale a casa Cavin", lo spettacolo in tre atti in dialetto veneto ad Abano

Appuntamento sabato 4 maggio alle ore 21 al teatro comunale polivalente di Abano Terme (Pd) con lo spettacolo Natale a casa Cavin scritto e diretto da Enrico Ventura, attore e regista (insieme al fratello Alberto) della Compagnia amatoriale padovana TTV - Teatro tradizioni venete P. Xicato, affiliata a FITA.

Lo spettacolo è promosso da Fita (federazione italiana teatro amatori) veneto, Fita provinciale di Padova, Lions Club Abano Terme Euganee, con il patrocinio del Comune di Abano Terme.

Il ricavato dello spettacolo – ingresso a biglietto unico di 10 euro – sarà devoluto al progetto del Lions Club di Abano Terme Euganee per attività di sostegno economico alle famiglie in difficoltà. E un ringraziamento speciale va al ristorante Liviangior (sede del circolo) per il supporto e il sostegno al Lions Club Abano Terme per le iniziative dell’anno.

Il Lions Club Abano Terme Euganee, fondato nel 1966, in quasi sessant’anni di storia si prodigato in numerose iniziative di solidarietà nel territorio termale: dal centro di rieducazione motoria per portatori di handicap al centro di diagnosi e prevenzione dei tumori femminili; all’assistenza agli anziani attraverso l’associazione “Pro-Senectute”, alle iniziative sul disagio giovanile con le scuole a quelle di prevenzione dei tumori giovanile e ancora numerose altre iniziative di carattere sociale e culturale.

«Natale a casa Cavin – sottolinea il regista Enrico Ventura – non è una parodia della nota commedia del grande maestro Eduardo De Filippo, ma l’idea è maturata proprio dopo aver letto per l’ennesima volta quel capolavoro. Più rileggevo “Natale in casa Cupiello” più cresceva in me il desiderio, insano, di cimentarmi anch’io in una storia di Natale. Un Natale in una famiglia della nostra terra; non, per fortuna, un Natale autobiografico, ma un Natale come lo avrebbero potuto vivere personaggi che ho avuto l’occasione di incontrare nella mia infanzia e nella mia professione. La storia e i nomi sono di fantasia ma i caratteri sono, purtroppo, veri».

Ad incrociarsi sul palco – durante i tre atti in dialetto veneto – nelle vesti dei vari personaggi sono gli attori: Lorenza Bilato, Anna Causa, Mario Festa, Donatella Lunardi, Laura Borgato, Matteo Mezzalana, Antonina Mario, Walter Michelon, Lucio Velicogna, Enrico Ventura.

In breve

La compagnia amatoriale Teatro delle Tradizioni Venete P. Xicato

porta in scena

Natale a casa Cavin

3 atti in dialetto veneto

Quando e dove

Sabato 4 maggio 2024, ore 21

Teatro comunale polivalente

Abano Terme, via Donati 1

Ingresso

Ingresso 10 euro

Il ricavato sarà devoluto per attività di beneficenza a favore di famiglie disagiate