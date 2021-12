Natale con campagna Amica: «Viviamo i nostri quartieri in sicurezza»

Si avvicina il Natale e gli agricoltori padovani si organizzano con i mercati di Campagna Amica vestiti a festa e ricchi di proposte in tema, tra suoni, luci, colori, animazione e laboratori per grandi e piccoli. "Natale in città con Campagna Amica” è la parola d’ordine che accompagnerà le proposte delle prossime settimane ideate da Coldiretti Padova nell’ambito delle iniziative di animazione natalizia promosse dal Comune di Padova.

Dal Toso

«La nostra idea è quella di invitare i padovani a vivere un Natale sereno e in sicurezza riscoprendo il proprio quartiere - spiega Giovanni Dal Toso, presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo, l’associazione che raccoglie gli agricoltori impegnati nei mercarti di Campagna Amica - e per questo proponiamo alcune iniziative nei mercati che ogni settimana, ormai da parecchi anni, contribuiscono a tenere vivi i quartieri cittadini e a dare ai residenti la possibilità di fare la spesa a km zero direttamente sotto casa, con le produzioni locali e di stagione firmate dagli agricoltori padovani. Per scambiarci gli auguri di Natale e condividere anche queste settimane di festa, ovviamente nella massima sicurezza, proponiamo tre appuntamenti con musica e spettacolo al Mercato di Campagna Amica al quartiere Forcellini, animazioni e laboratori con i bambini, degustazioni per tutti. In via Vicenza, di fronte all’ingresso del Mercato Coperto “Padova km zero” allestiremo anche le luminarie e molte saranno le proposte per portare in tavola ad un prezzo equo i menù delle feste scegliendo fra tante tipicità della nostra migliore agricoltura».

Il mercato

Al mercato di Campagna Amica al quartiere Forcellini il primo appuntamento è per martedì prossimo, 7 dicembre, alle 17.30, con la magia del soul & gospel proposto dal coro Blubordò Academy diretto da Alessandra Pascali. Uno degli ensemble corali più conosciuti in città, che vanta collaborazioni con artisti come Andrea Mingardi, Cheryl Porter e I Neri per Caso, presenterà Un repertorio tra brani internazionali e celebri canzoni natalizie. Un’esibizione emozionante e coinvolgente per diffondere la tipica atmosfera pop-soul-gospel del Natale con un occhio di riguardo anche al look a tema natalizio. Martedì 14, alle 17.30, spazio all’hip-hop e alla street dance con Dance4Fun Academy. I maestri e gli allievi dell’accademia di hip hop Dance4Fun proporranno una lezione di hip hop a cielo aperto abbinata a spettacolari e coinvolgenti coreografie di break dance sotto la direzione artistica di Augusta Basile e Genny Giambrone. Una serie di performance in perfetto stile made in USA con la strada che diventa palcoscenico naturale per esprimere il proprio talento. Martedì 12, sempre alle 17.30, “Natale a ritmo di samba” con i “Bloko Intestinhao” diretti da Marco Catinaccio. I percussionisti italo-brasiliani, sul modello delle escolas carioca, propongono il linguaggio delle percussioni dell'enredo, del samba-reggae, dell'Afoxè e delle più moderne ritmiche Jungle e Funk. Un ensemble che è riuscito velocemente ad affermarsi sulla scena musicale con un'interpretazione e una padronanza del linguaggio “brasileiro” che sa distinguersi ma che al contempo si apre sempre più a mille contaminazioni musicali e percussive. Guidata dal Maestro Marco Catinaccio, questa squadra di percussionisti propone una sinergia esplosiva di ritmo potente con melodie tropicali, caraibiche e mediterranee che coinvolge e affascina chiunque.