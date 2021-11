Natale euganeo tra colli e canali: visite guidate ed escursioni in gondola al presepio sull’acqua di Battaglia Terme

Prezzi per le visite al Museo diffuso: 10 euro prezzo ordinario a persona, 8 euro ridotto minori e over 65 | 20 euro speciale biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori)

Prezzo Prezzi per le visite al Museo diffuso: 10 euro prezzo ordinario a persona, 8 euro ridotto minori e over 65 | 20 euro speciale biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori)

Orario non disponibile

Quando Dal 05/12/2021 al 05/12/2021 Orario non disponibile

Domenica 5 dicembre 2021, in occasione dell’evento “Natale euganeo tra Colli e Canali” a Battaglia Terme, anche il Museo Civico della Navigazione Fluviale sarà presente con uno stand al Mercatino di Natale lungo via Terme e via Colli. Sarà possibile scegliere e acquistare un regalo di Natale tra le proposte bibliografiche del Museo, tra cui spiccano alcune copie autografate da Paolo Malaguti del libro “Se l’acqua ride“, secondo classificato alla 59esima edizione del Premio Campiello, oppure tra i gadget realizzati a mano dal nostro Mastro d’ascia Giacomo Pasqualetto.

Approffittando della magia del clima delle feste, il Museo dei Barcari ha organizzato una speciale visita guidata al Museo Diffuso di Battaglia Terme, con possibilità di effettuare, su richiesta, escursioni in gondola per ammirare da vicino il Presepio sull’acqua realizzato dal Gruppo Presepisti del borgo fulviale e portuale dei Colli Euganei. Con le speciali passeggiate guidate al Museo diffuso lungo il Canale, sarà possibile inoltre visitare la Chiesa di San Giacomo, normalmente chiusa al pubblico, consacrata nel 1748 dal vescovo di Padova Carlo Rezzonico, futuro papa Clemente XIII, e contenente opere di importanti artisti veneti. Vi aspettiamo numerosi per godere della magia di Battaglia Terme nel periodo natalizio!

Prezzi per le escursioni in Gondola:

50 euro gruppi max 4 persone adulti

30 euro speciale biglietto famiglie (2 adulti e 2 minori)

Prezzi per le visite al Museo diffuso:

10 euro prezzo ordinario a persona, 8 euro ridotto minori e over 65

20 euro speciale biglietto famiglia (2 adulti e 2 minori)

Durata:

45 minuti circa visita guidata al Museo diffuso lungo il Canale

30 minuti circa escursione in Gondola

Informazioni e prenotazioni

Tel. 049 525170

info@museonavigazione.eu

È preferibile la prenotazione.