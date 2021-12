Natale nel quartiere Sacra famiglia: tutte le iniziative in programma

Il Natale a Padova si presenta con un ricco programma che coinvolge anche i quartieri della Città.

Venerdì 10 dicembre

Venerdì 10 dicembre alle ore 10.30 in Piazzale Firenze, la decorazione dell’albero di Natale da parte dei bambini delle Scuole Zanibon, Sant’Antonio e Collodi, apre ufficialmente la proposta “Natale in famiglia”, ideata da APS Play per festeggiare il Natale con attività ludiche e ricreative per grandi e piccoli nel quartiere della Sacra Famiglia. Una fitta rete di realità commerciali del Quartiere e di associazioni del territorio è stata coinvolta nel progetto, realizzato nell’ambito delle iniziative del “Natale a Padova 2021” promosse dal Comune di Padova, con il contributo dell’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive e in collaborazione con la Consulta di Quartiere 5b: Associazione Bengala, Associazione Agemus, Arci Padova, Campo dei Girasoli, Fondazione Robert Hollman, MAT – Mare Alto Teatro, Quartiere Sacra Famiglia-Madonna Incoronata, Scuola di Musica Gershwin, Teatro della Gran Guardia.

Sabato 11 dicembre

Sabato 11 dicembre, in Piazzale Firenze, dalle ore 11 spazio alla fantasia e alla manualità. Laboratori per la creazione di addobbi natalizi “fai da te” per abbellire l’Albero di Natale e attività con la carta per creare lanterne e palline decorative a cura di Arci Padova e Collettivo Pictor. Inoltre, saranno presenti diverse realtà commerciali del quartiere che contribuiranno con i loro laboratori - cuoio, creazione di tisane - a stimolare la fantasia e la creatività dei bambini di tutte le età e a vivere insieme lo spirito del Natale. Nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, del controllo dei luoghi e dei rapporti di condivisione, Babbo Natale accoglierà, per tutta la giornata, i bambini a braccia aperte. Saranno presenti stand enogastronomici per tutta la giornata con diverse proposte culinarie.

L’atmosfera del pomeriggio (dalle 15) sarà resa ancor più magica dalla presenza della Funkasin Street Band che porterà uno spettacolo itinerante e senza sosta con 12 strumenti a fiato e tre percussioni per una vera e propria street parade. Inoltre, è in programma lo spettacolo di clownerie "Tongo Show”, uno spettacolo straordinario e coinvolgente rivolto ai bambini, ma che coinvolge anche gli adulti: la messa in scena di una favola improvvisata che vede come attori i passanti e il pubblico dello show. A dirigere il gioco è l’attore/clown Mirco Trevisan che sceglierà i suoi personaggi tra il pubblico, per poi guidarli nell’interpretazione dei ruoli della pièce: il grottesco orco, l’impavido eroe, la principessa da salvare. Il ruolo dell’animatore sarà di mettere e mettersi in relazione con persone mai viste prima, dirigendo una storia fatta di piccole magie, mille acrobazie, musiche da colossal, ma sarà tutto solo un pretesto per giocare insieme.

Domenica 12 dicembre

Domenica 12 dicembre, a partire dalle 11 il Campo Parco dei Girasoli festeggiare il Natale alla riscoperta del calore della condivisione familiare a favore dell’aggregazione sociale e intergenerazionali. Tornei sportivi come il torneo di frisbee, organizzato da Associazione Bengala, coinvolgeranno giovani e ragazzi, mentre il torneo di tombola permetterà di riunire nipoti, genitori e nonni attorno ad uno dei giochi della tradizione italiana. Da questo weekend sarà possibile acquistare le cartelle della tombola, con un contributo a partire da Euro 5, nelle seguenti attività commerciali: Erboristeria Demetra (P.le Firenze 17), Enoteca le Rive (P.le Firenze 10), Atelye54 (via Narni 1), GULP abbigliamento (Via Savona 12) e Campo dei Girasoli (via Bainsizza 31). I premi sono stati messi a disposizione da parte dei commercianti coinvolti nel progetto. Il ricavato della tombola andrà alla Fondazione Robert Hollman per la realizzazione de “il Trono della lettura” al parco comunale inclusivo Albero del Tesoro di via Siena.

Il tutto sarà accompagnato, nel pomeriggio, da musica dal vivo e da concerti. Si inizia alle ore 15 con la proposta musicale a tema Natale “Canta in Coro” dell’associazione Agemus-Associazione dei Genitori per la Musica e la Cultura. Il fine settimana si conclude con il concerto Soulful Christmas dei Memphis Experience.

Programma completo “Natale in famiglia”

Venerdì 10 dicembre | Piazzale Firenze

Ore 10.30

Decorazione dell’albero di Natale da parte dei bambini delle Scuole Zanibon, Sant’Antonio e Collodi

Sabato 11 dicembre | Piazzale Firenze

Dalle ore 11

Laboratori creativi a cura di Arci Padova e commercianti del quartiere

Babbo Natale incontra i bambini

dalle ore 15

Spettacoli di clownerie e artisti di strada

Funkasin Street Band

Domenica 11 dicembre | Campo dei Girasoli

dalle ore 11

Tombola di quartiere in collaborazione con i commercianti

Torneo di ultimate frisbee a cura di Associazione Bengala

dalle ore 15

“Canta in Coro" di associazione Agemus

Concerto dei Memphis Experience in Soulful Christmas

