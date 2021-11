Il mercatino di Natale a Fontaniva

La Pro Loco di Fontaniva (PD), l'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per domenica 19 dicembre 2021, a Fontaniva (PD), in Piazza Umberto I° dalle ore 9 alle ore 19 il Mercatino di Natale.

Prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Usato/Antiquariato/Vintage, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con curiosi ed originali Addobbi Natalizi ed Idee Regalo. Il Mercatino rientra nella programmazione "Natale a Fontaniva", che prevede alle ore 10 "4 Passi a Natale" - Camminata Natalizia per le Vie del Centro.

Nel pomeriggio sarà presente il Clown Briciola e le sue Sculture di Palloncini e alle ore 17 Spettacolo di Fuoco e Danza con Akira e Eugenio. Zona Ristoro a cura della Pro Loco con Caldarroste, Cioccolata Calda, Vin Brulè e altre Golosità.

Informazioni e contatti