Natale al Museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme

Per le festività natalizie regalate e regalatevi una visita al MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme!

Il MUBA resterà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (escluso 25 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023).

Tantissime le iniziative organizzate durante le festività natalizie: escursioni in barca per ammirare il Presepe sull’acqua di Battaglia Terme, speciali visite all’antica Chiesa di San Giacomo e a Villa Selvatico, laboratori didattici e giochi per famiglie! Scopri il programma e prenota la tua esperienza!

Speciali escursioni in gondola al Presepe sull’acqua

Per poter ammirare da vicino il Presepe sull’acqua sul Canale Battaglia realizzato dal Gruppo Presepisti di Battaglia Terme con l’ausilio delle barche dell’Associazione TVB-Traditional Venetian Boats, durante le festività il Museo offre la possibilità di effettuare speciali escursioni in gondola lungo il Canale Battaglia, molto suggestivo nel periodo natalizio con le luci riflesse nelle sue placide acque.

L’escursione durerà mezz’ora circa e la prenotazione è obbligatoria.

Date e orari da concordare.

Prezzo: 100 euro per la gondola (fino a 4 persone)

Visite guidate al Museo diffuso di Battaglia Terme e a Villa Selvatico

Dopo la visita al Museo dei Barcari e al Museo Diffuso di Battaglia Terme andremo a scoprire la bellissima Villa Selvatico con il suo giardino termale unico nel suo genere. Al termine brindisi di Auguri!

Date:

28 dicembre 2022 ore 10

3 gennaio 2023 ore 14

7 gennaio 2023 ore 14

Ritrovo: al Museo della Navigazione fluviale di Battaglia Terme.

Durata: 3 ore

Parcheggio consigliato: Chiesa San Giacomo di Battaglia Terme (15 min. a piedi dal Museo)

Prezzo: 25 euro a persona, ridotto 17 euro riservato a Under18 e Over65, gratis 0-3 anni.

Visite guidate all’antica Chiesa di San Giacomo e al Museo diffuso di Battaglia Terme

L’antica Chiesa di San Giacomo, normalmente chiusa al pubblico, verrà aperta in occasione delle speciali visite guidate al Museo diffuso di Battaglia Terme. Un’occasione per scoprire uno dei luoghi della fede dei barcari e la sua storia secolare, a partire dalle origini medioevale alla consacrazione nel ‘700 da parte del Vescovo Carlo Rezzonico, futuro papa Clemente XIII.

L’appuntamento sarà al Ponte dei Cavalanti per poter ammirare il Presepe sull’acqua e conoscere la storia di Battaglia Terme e della navigazione fluviale. La guida accompagnerà i viositatori a visitare l’antica chiesa e successivamente il Museo della Navigazione Fluviale. Al termine brindisi di Auguri!

Date:

31 dicembre 2022 ore 10

2 gennaio 2023 ore 14.30

5 gennaio 2023 ore 14.30

Ritrovo: al Ponte dei Cavalanti di Battaglia Terme.

Durata: 2 ore

Parcheggio consigliato: Chiesa San Giacomo di Battaglia Terme (15 min. a piedi dal Museo) o parcheggio Chiodare (5 minuti a piedi dal Museo)

Prezzo: 15 euro a pax, ridotto 12 euro riservato a Under18 e Over65, gratis 0-3 anni.

Visite guidate al Museo diffuso di Battaglia Terme e al Museo

L’appuntamento sarà al Ponte dei Cavallanti per poter ammirare il Presepe sull’acqua e conoscere la storia di Battaglia Terme e il suo Museo Diffuso. Successivamente la guida accompagnerà i visitatori a scoprire la storia della navigazione fluviale al Museo della Navigazione Fluviale. Al termine brindisi di Auguri!

Date:

24 dicembre 2023 ore 14.30

29 dicembre 2022 ore 15.30

30 dicembre 2022 ore 14.30

4 gennaio 2023 ore 10

Ritrovo: al Ponte dei Cavalanti di Battaglia Terme.

Durata: 2 ore

Parcheggio consigliato: Chiesa San Giacomo di Battaglia Terme (15 min. a piedi dal Museo) o parcheggio Chiodare (5 minuti a piedi dal Museo)

Costi: 15 euro a pax, ridotto 12 euro riservato a Under18 e Over65, gratis 0-3 anni.

Laboratori e giochi per famiglie

Dopo la visita guidata alla scoperta delle storie dei barcari, speciali laboratori didattici e giochi per famiglie. La prenotazione è obbligatoria.

Ritrovo: al Museo della Navigazione fluviale di Battaglia Terme.

Durata: 2 ore

Parcheggio consigliato: parcheggio Chiodare (5 minuti a piedi dal Museo) o parcheggio via Ortazzo (posti limitati).

Costi:

10 euro a partecipante

30 euro a famiglia (2 adulti e 2 minori)

Laboratorio “Costruisci il tuo burcio!”

Un laboratorio SPECIALE e DIVERTENTE che insegnerà a grandi e piccini i nomi e le caratteristiche di molte imbarcazioni che navigavano i nostri fiumi e la laguna. Con l’aiuto dei genitori costruiremo un piccolo modellino di burcio che potremo colorare e personalizzare a piacere.

Iniziative dedicata a famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni.

Date:

28 dicembre 2022 ore 14.30

2 gennaio 2023 ore 14.30

5 gennaio 2023 ore 14.30

Laboratorio “Impariamo i nodi barcari”

Andremo a scoprire che nodi facevano i barcari, come si chiamavano e che cime usavano. A fine visita cominceremo a mettere in pratica le cose che abbiamo imparato.

Iniziative dedicata a famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni.

Date:

29 dicembre 2022 ore 14.30

3 gennaio 2023 ore 14.30

7 gennaio 2023 ore 14.30

Gioco “L’album delle figurine dei barcari”

Durante la visita animata nelle sale espositive del Museo, bambini e ragazzi, con i loro genitori, potranno ricevere le originalissime ed introvabili figurine barcare. Per riuscire a completare il proprio album ogni giocatore dovrà liberarsi dei doppioni e accordarsi con gli altri concorrenti per gli scambi.

Iniziative dedicata a famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni.

Date:

27 dicembre 2022 ore 14.30

30 dicembre 2022 ore 14.30

Gioco “Caccia al tesoro dei barcari”

A seguito di una visita animata nelle sale espositive del Museo, bambini e ragazzi, assieme ai loro genitori, giocheranno ad una divertente caccia al tesoro! Tra gli affascinanti reperti, disegni e le foto allestite al Museo, se la caveranno i nostri piccoli investigatori? Riusciranno a risolvere tutti gli enigmi e a superare le difficilissime prove barcare?

Iniziative dedicata a famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni.

Date:

26 dicembre 2022 ore 14.30

31 dicembre 2022 ore 14.30

8 gennaio 2023 ore 14.30

Gioco “I percorsi dei nostri fiumi”

Un gioco CREATIVO, DIVERTENTE e ISTRUTTIVO, che farà immergere grandi e piccini nel mondo dei FIUMI che navigavano i barcari. A fine visita cominceremo a COMPORRE la nostra MAPPA DEI FIUMI che ci servirà per un gioco barcaro.

Iniziative dedicata a famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni.

Date:

4 gennaio 2023 ore 14.30

Brindisi di fine anno!

Il 31 dicembre alle ore 16.30 vi aspettiamo al Museo per farci gli auguri di Buon Anno con un bel brindisi barcaro!!!

Invito aperto a tutti!

Informazioni e prenotazioni

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete Water Museum of Venice (www.watermuseumofvenice.com)

