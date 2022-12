"Le Campane" di Charles Dickens, videoproiezione di vetrini per Lanterna Magica

Che Natale sarebbe senza le luci? Le decorazioni luminose sono protagoniste durante le festività invernali e rendono le nostre città simili alle “vedute ottiche” mostrate nel “mondo nuovo” dagli imbonitori ambulanti del Settecento, che offrivano ai nostri antenati visioni di mondi più belli, pieni di stupore e meraviglia.

Nel periodo natalizio, il Museo del Precinema è quindi il luogo ideale per vivere la magia della luce, in un percorso ricco di fascino, alla scoperta di invenzioni ottiche che tra ‘700 e ‘800, consentivano l’animazione delle immagini e l’illusione del movimento, anticipando la tecnica e lo spettacolo cinematografico. L’occasione ideale sarà domenica 18 dicembre, giorno in cui oltre a visitare il museo gratuitamente, sarà possibile prenotarsi per assistere alla tradizionale videoproiezione di Natale.

Quest’anno, domenica 18 dicembre, sarà dedicata a “Le Campane” di Charles Dickens, celebre racconto vittoriano con un messaggio di umanità e speranza, nella sua versione illustrata con i vetrini antichi da proiezione per Lanterna Magica. Le illustrazioni originali sono state riprodotte in un video, accompagnate dalla lettura del testo e da musica: un modo per poter apprezzare la bellezza dei vetrini ottocenteschi colorati a mano, senza mettere a rischio la loro conservazione.

I posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a info@minicizotti.it o chiamando al 049 876 3838, indicando la preferenza di uno dei due turni: il primo alle ore 11.30, il secondo alle 14.30.

