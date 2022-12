Il Natale canta la pace in Ucraina, concerto del coro “Pueri Cantores” a palazzo Moroni

Domenica 11 dicembre 2022, ore 16.30

Scalinata di Palazzo Moroni | via del Municipio 1 | Padova

Concerto del coro “Pueri Cantores”

diretto dal Maestro Roberto Fioretto

Il Natale canta la pace in Ucraina

Le note danzanti della multiculturalità

Presentano

Massimo Celegato e Luca Marobin (voce di bambino)

Dettagli

Per festeggiare il Natale insieme alla comunità padovana e per promuovere i valori della pace, della fratellanza tra i popoli e della solidarietà il coro Pueri Cantores del Veneto, diretto dal M° Roberto Fioretto ha organizzato lo spettacolo “Il Natale canta la pace in Ucraina - Le Note Danzanti della Multiculturalità” che si realizzerà domenica 11 dicembre, alle ore 16.30 presso la scalinata di Palazzo Moroni a Padova.

All’evento ci sarà la partecipazione straordinaria del gruppo di danza ucraina “Pereveslo” che si esibirà in alcuni balli tipici ucraini. Il gruppo è gestito dalla coreografa Iryna Garshenina e ha lo scopo di sostenere e promuovere la tradizione e la cultura Ucraina in Italia. Fa parte dell'associazione "Ucraina insieme" e nella sua attività organizza spettacoli folkloristici, promuovendo la danza popolare ucraina per rendere le arti tradizionali accessibili a tutti.

Il coro Pueri Cantores proporrà un repertorio di brani che rappresentano culture diverse per poi terminare l’evento con i canti tipici della tradizione natalizia italiana.

Per informazioni

Tel. 340/8078982 - mail: meninmaria@libero.it

venetopuericantores@gmail.com - veneto.puericantores@pec.it

https://www.venetopuericantores.it/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/il-natale-canta-la-pace-ucraina

Foto articolo da comunicato stampa