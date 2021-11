Natale a Padova 2021, le proposte in città durante le feste

Prezzo non disponibile

Dal 20 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 il Comune di Padova realizza "Natale a Padova": un contenitore con notizie e informazioni per il periodo delle feste.

L'edizione 2021 si caratterizza per "Che storia il Natale a Padova!", dove, oltre alle tradizionali luminarie, vengono proposti il video mapping sulle facciate di alcuni palazzi del centro storico, mercatini, attrazioni ed eventi per tutte le età e per tutti i gusti.

Tutte le informazioni sul Natale a Padova sono consultabili su:

sito https://www.nataleapadova.it/

pagina Facebook www.facebook.com/NataleaPadova

pagina Instagram https://bit.ly/3ldfi22

