Natale in piscina alle terme di Montegrotto il 25 dicembre 2022. Regalatevi una pausa speciale per vivere in totale relax la magica atmosfera del Natale. L’Hotel Mioni Royal San vi aspetta per un momento di puro benessere, salute, cure e buona cucina.

Per la festa più amata dell’anno abbiamo selezionato per voi dei pacchetti speciali per regalarvi il piacere del Natale alle Terme:

Christmas Day Lunch: Ingresso giornaliero + Pranzo di Natale al Bistrot Due.Zero alle 12:30 (bevande escluse, servito in tenuta relax): 100 euro per persona

Christmas SPA Day: Ingresso giornaliero + Trattamento di Natale “Delizia Invernale” (Profumatissimo scrub dai sentori invernali che leviga la pelle, stimola la circolazione e idrata in profondità. Completa il trattamento un’applicazione di burro di karitè aromatizzato che renderà la pelle luminosa e vellutata 125 euro per persona

Christmas Day Massage: Ingresso giornaliero + Massaggio da 50 min a partire da 115 euro per persona

Web: https://www.mioni.it/offerte/natale-alle-terme/.