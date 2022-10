Natale, Santo Stefano e Capodanno con Angelo Pintus al Geox di Padova

Quest'inverno le feste si preannunciano tutte da ridere per Padova, che si prepara ad accogliere l'irresistibile comicità di Angelo Pintus per tre imperdibili appuntamenti del suo nuovo show “Bau”, protagonista sul palco del Gran Teatro Geox a Natale, Santo Stefano e Capodanno!

Il 25 dicembre l'inizio è fissato per le ore 19, il 26 dicembre per le ore 16 e il 31 dicembre per le ore 22.30: i biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e circuiti autorizzati.

A chi si domanda cosa aspettarsi dal nuovo spettacolo del comico triestino, lo stesso Angelo Pintus risponde con una nota piuttosto ironica ed enigmatica.

«Ma con un titolo come “Bau” veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà ? Io capisco se si fosse chiamato “Miao”, ma si chiama “Bau”! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!».

Insomma, di fatto si sa poco riguardo al contenuto effettivo dello spettacolo, ma una cosa è certa: si riderà tanto, perché Pintus su questo fronte è semplicemente una garanzia.

Angelo Pintus è tra i comici italiani più noti della televisione, storico protagonista di “Colorado” e della prima edizione di “LOL-Chi ride è fuori”, con il quale ha ulteriormente allargato il suo già affezionatissimo e vasto pubblico e che ha entusiasmato tutti tra risate e tormentoni. È anche reduce dalla serie “Before Pintus” su Prime Video, che racconta la sua vita prima del successo, e dalla conquista del Premio Troisi come comico che ha fatto più ridere gli italiani nel 2020. Ma soprattutto è un vero mattatore della scena, capace di portare dal vivo una comicità irriverente e mai banale. Come Padova avrà presto modo di constatare.

