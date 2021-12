Natale in via Roma con performance itineranti tra musica e danza

Nell’ambito delle iniziative del “Natale a Padova 2021” promosse dall'Assessorato al Commercio del Comune di Padova, l'associazione culturale Veneto Suoni e Sapori propone un progetto innovativo e coinvolgente per animare i giorni che precedono l'attesa del Natale. Dal 18 al 23 dicembre, infatti, una delle principali vie dello shopping padovano, via Roma, ospiterà cinque performance itineranti lungo tutta la via illuminata dalle decorazioni natalizie realizzate quest'anno dall'azienda Starluce.

Sabato 18 dicembre

Sabato 18 dicembre la citta? si prepara ad immergersi nelle atmosfere vintage degli anni ‘20-’40 grazie all’associazione padovana Bounce Swing Lovers che per l’occasione si esibirà dalle ore 11.00 nella performance “Natale a tutto swing”. Il lindy hop, il balboa, il blues e i molti altri balli che caratterizzano la musica swing invaderanno via Roma con brevi performance itineranti con costumi tipici per portare allegria e spensieratezza. Il progetto, nato da un gruppo di amici uniti da una sfrenata passione per lo swing, promuove una sana forma di divertimento nelle più importanti città venete con esibizioni in piazze, vie del centro storico, parchi e locali.

Domenica 19 dicembre

Spazio ai bambini e alle famiglie, domenica 19 dicembre dalle ore 11, con l’animazione natalizia realizzata in collaborazione con MareAltoTeatro e Non Solo Tata. Babbo Natale sarà accompagnato da due figuranti vestiti da elfi in un tour di via Roma per intrattenere e divertire le famiglie distribuendo a tutti i bambini i biscotti della Pasticceria Giotto e tanti coloratissimi palloncini natalizi. Un evento pensato per accompagnare la passeggiata domenicale lungo l’itinerario che da Palazzo Moroni porta a Prato della Valle.

Lunedì 20 dicembre

Uno degli ensemble corali più conosciuti in città, il coro pop-soul-gospel Blubordò, torna a cantare dal vivo lunedì 20 dicembre alle ore 17:30. Un’esibizione, in organico ridotto e in più punti di via Roma, per diffondere la tipica atmosfera del Natale con un occhio di riguardo anche al look a tema natalizio. Un repertorio tra brani internazionali e celebri canzoni natalizie con la direzione di Alessandra Pascali.

Martedì 21 dicembre

Il pomeriggio di martedì 21 dicembre sarà allietato da esibizioni di hip hop, break dance e street dance con l'accademia Dance4Fun. Già protagonisti del video natalizio “Natale a Padova a ritmo di hip hop” firmato da Suoni Patavini nel 2020, divenuto presto virale con quasi 50.000 visualizzazioni, i ballerini di Dance4Fun – diretti da Augusta Basile, Sara Bolognesi e Genny Giambrone – tornano ad animare la città con le loro spettacolari e coinvolgenti coreografie. Una serie di performance itineranti con la strada che diventa palcoscenico naturale per esprimere il proprio talento.

Giovedì 23 dicembre

Sarà il Moviechorus a chiudere la rassegna giovedì 23 dicembre alle ore 17. Un coro di adulti e ragazzi che interpreta in chiave polifonica le colonne sonore del cinema, dai film di animazione ai grandi musical diretti da di Erika De Lorenzi. Per l'occasione eseguiranno un repertorio che spazierà dalle canzoni di Natale ai brani più celebri di musical e film di animazione. In pochi anni di attività Moviechorus ha costituito un gruppo di oltre 150 coristi provenienti da Padova e provincia, 70 bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni e 80 coristi giovani e adulti.

