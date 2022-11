Natale in Villa dei Vescovi : mercatino, laboratori e sapori d'inverno

Anche nel 2022, in occasione del Natale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a visitare i Beni “vestiti a festa” e a vivere con familiari e amici momenti di pace e allegria immersi nello splendore di ville, castelli e palazzi signorili appositamente addobbati, tra la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la magia di parchi, aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve.

Visitare i Beni FAI durante le festività è un regalo a sé e per le persone care, ma anche un gesto importante e concreto a sostegno dell’Italia e del suo patrimonio. Si potrà curiosare, inoltre, nei Negozi della Fondazione e lasciarsi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo si troveranno libri selezionati con cura per tutte le tipologie di lettori, un coloratissimo assortimento di oggettistica e prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni FAI, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi e originali, “preziosi” anche perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI, per la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio italiano d'arte e natura. Come sempre, gli iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Tanti sono gli eventi in programma nei Beni. Una delle novità del 2022 è la prima edizione di Natale in Villa a Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) , che sarà eccezionalmente aperta domenica 4, giovedì 8, domenica 11 e 18 dicembre dalle ore 10 alle 17. Quattro giornate per scoprire la villa in una veste invernale, insolita per il pubblico, con la tavola allestita per le feste dall’ultima proprietaria, la contessa Maria Teresa Olcese, ma anche conoscere il territorio grazie al mercatino natalizio allestito all’interno della dimora cinquecentesca, al piano terreno. Il mercatino vedrà la partecipazione, durante le quattro giornate, di oltre venti selezionati espositori provenienti dai Colli Euganei per promuovere e raccontare il territorio tra prodotti di artigianato locale, dal legno alla ceramica, addobbi, gioielli, e tante eccellenze enogastronomiche: confetture, miele e idromele, farine di grani antichi e farinacei. Completano il programma delle giornate le visite guidate per scoprire la storia della villa “vestita a festa” e per ammirarne l'architettura e le sale riccamente affrescate, oltre a speciali laboratori natalizi per famiglie durante i quali i più piccoli potranno realizzare i loro addobbi per l’albero di casa.

Quando

Domenica 4, giovedì 8, domenica 11 e 18 dicembre.

Orari

Dalle 10 alle 17, ultimo ingresso ore 16;

visite guidate alle ore 11, 12, 15 e 16;

laboratori continuativi (si consiglia la prenotazione).

Biglietti

Ingresso gratuito al solo mercatino

Visite in autonomia (laboratori compresi nel biglietto di ingresso)

Iscritti FAI: 4 euro

Intero 11 euro

Ridotto (6-18 anni): 7 euro

Studenti (19-25 anni): 6 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 30 euro

Ridotto (0-5 anni): Gratuito

Residenti nel Comune di Torreglia (PD): 4 euro

Visite guidate ad orario fisso (laboratori compresi nel biglietto di visita guidata)

Iscritti FAI: 6 euro

Intero: 20 euro

Ridotto 6-18 anni: 10 euro

Studenti 19-25 anni: 10 euro

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): 50 euro

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Residenti (Comune di Torreglia): 6 euro

Laboratori creativi per famiglie gratuiti, si consiglia la prenotazione

Con il Patrocinio del Comune di Torreglia.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.

Le attività di manutenzione e valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda Partner del Bene, già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Per aggiornamenti e informazioni

https://fondoambiente.it/eventi/natale-in-villa-13433

https://www.facebook.com/events/1479567245899224/1479567259232556/

