“Il Natale dei piccoli” a Villa dei Vescovi: spettacoli, attività e visite speciali

Natale è tornare a casa, ritrovare la famiglia, godere del calore e dell’affetto di parenti e amici. È il periodo più magico dell’anno, l’occasione più preziosa per trascorrere insieme momenti di serenità e dedicare un regalo speciale ai nostri cari. Per questo anche nel 2021, a partire da fine novembre, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano invita il pubblico a visitare Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), che per gli ultimi giorni di apertura al pubblico del 2021 ospiterà un evento tutto dedicato ai più piccoli.

Domenica 28 novembre, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre, infatti, per festeggiare il Natale alle porte, oltre alle consuete visite sarà possibile per i più piccoli partecipare a speciali laboratori didattici a cura della Cooperativa Terre di Mezzo dedicati alla creazione di alberelli di Natale in tessuto, di addobbi e personaggi natalizi con materiali di riciclo e di angioletti in carta.

La tavola della splendida Sala da Pranzo sarà inoltre eccezionalmente allestita in stile Cenone grazie ai preziosi consigli della Contessa Olcese, che nel 2015 ha donato la Villa al FAI.

Con il Patrocinio di Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

Le attività di manutenzione e valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda Partner del Bene, già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Il programma degli eventi potrebbe subire variazioni, è bene verificarlo sul sito web.

Per aggiornamenti, informazioni e prenotazioni:

#aspettailnataleconilfai

Modalità di visita in sicurezza nei beni del fondo per l’ambiente italiano

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l'accesso a tutti i Beni FAI è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l'ingresso ai Beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Per aggiornamenti su altre disposizioni di sicurezza consultare il sito

www.fondoambiente.it/il-fai/beni/le-norme-di-sicurezza

Ingressi

Intero 11 euro; ridotto (bambini 6-18 anni) 5 euro; studenti (19-25 anni) 6 euro; iscritti FAI, residenti nel Comune di Torreglia, ridotto 0-5 anni: gratuito; famiglia (2 interi + 2 ridotti) 27 euro.

Giorni e orari

Domenica 28 novembre, domenica 5 e mercoledì 8 dicembre

dalle ore 10 alle 17, ultimo ingresso alle ore 16.

Visite guidate alle ore 11, 12, 15 e 16.

Per informazioni e prenotazioni

Villa dei Vescovi, via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia (PD);

tel. 049.9930473; faivescovi@fondoambiente.it; http://www.villadeivescovi.it/

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/il-natale-dei-piccoli

Foto articolo - Natale a Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD), Foto Martina Vanzo, 2017© FAI - Fondo Ambiente Italiano