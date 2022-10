“Dizionario Balasso (colpi di tag)”, spettacolo al Teatro Ferrari a Camposampiero

La stagione serale del Teatro Ferrari, costituita quest’anno da sei appuntamenti, tutti di sabato, da novembre ad aprile, inizia il 12 novembre alle 21 con il grande ritorno di Natalino Balasso sul palcoscenico camposampierese. Il nuovo lavoro, “Dizionario Balasso (colpi di tag)”, scritto e interpretato da Natalino Balasso è una produzione Teatria SRL, un monologo sulla nostra comprensione del mondo.

Lo spettacolo

C’è un grande libro al centro del palco, al suo interno troviamo oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. È un libro che Balasso consulterà con il pubblico, pieno di parole in cerca di definizione. A seconda della parola casualmente trovata, Balasso improvviserà monologhi e darà alle parole più comuni un’interpretazione insolita e personale e forse persino più vicina al vero. Che lingua parliamo? Persino chi dovrebbe parlare bene, come la televisione o il giornalismo, usa quella lingua che Calvino definisce “l’anti-italiano”, quella lingua che, invece di dire “fare” dice “effettuare”. Ma più che le parole ci stupiranno i significati, i tanti significati che ognuno di noi dà alla stessa parola.

I prossimi appuntamenti

Gli altri appuntamenti della stagione serale sono: il 3 dicembre con Stivalaccio Teatro e “Arlecchino furioso”, il 28 gennaio con “Fino a quando la mia stella brillerà”, spettacolo tratto dal libro di Liliana Segre e Daniela Palumbo edito da Mondadori, il 25 febbraio con “Il fantasma di canterville”, ispirato al racconto di Oscar Wilde e portato in scena dalla Compagnia Factory Transadriatica, il 18 marzo con Giulio Casale che canta e racconta Fabrizio De Andrè in “In direzione ostinata e contraria” per finire, il 1° aprile con Marta Zoboli e Marta Dalla Via in “Simply the best”.

Abbonamenti

È ancora possibile prenotare il proprio posto a Teatro con le formule di ABBONAMENTO completo a 6 spettacoli (euro 72 intero, euro 52 ridotto per under 20) o di CARNET a 3 spettacoli, a scelta tra tutti quelli in programma a euro 36.

“Il teatro per le famiglie 22-23”

“Il teatro per le famiglie 22-23” avrà quest’anno 7 titoli in 6 date e comincerà d omenica 6 novembre alle ore 16 con lo spettacolo “Zuppa di sasso” una produzione Accademia Perduta / Romagna Teatri, adatta a bambini a partire dai 3 anni . È una storia di furbizia, fiducia, amicizia, condivisione, curiosità. Una fiaba ricca di elementi magici che affonda le radici in antiche tradizioni e racconti popolari, che conserva intatto il suo fascino e racconta la bellezza dello stare insieme.

Biglietto unico euro 4, ridotto nonno a teatro (euro 10 per un nonno e due nipoti).

Posti ancora disponibili, acquistabili on line su www.vivaticket.it, a Camposampiero presso la Libreria Costeniero o prenotabili su www.teatroferrari.it.

Biglietti e abbonamenti

Serale

Under 20 euro 7 | intero euro 12

Balasso unico euro 20 | Casale unico euro 15

Abbonamento Completo 6 spettacoli: intero euro 72 | ridotto under 20 euro 52

CARNET 3 spettacoli: euro 36 (tre titoli a scelta tra quelli in programma)

Famiglie

Unico euro 4

Porta il nonno a teatro: 1 nonno e 2 nipoti euro 10

Teatro Ferrari di Camposampiero

Via Andrea Palladio, 1 Camposampiero (PD)

Tel. 366 6502085 – info@teatroferrari.it

Prenotazioni e prevendite

Prevendita a Camposampiero

Libreria Costeniero via Mogno 44 – tel 049 7381127

Info web

Foto articolo da comunicato stampa - ©Massimo Battista