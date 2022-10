Alla scoperta della Padova fluviale: navigazione al tramonto con la Burchiella Casanova

È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 5 euro

Padovanità è lieta di organizzare una tranquilla navigazione fluviale con aperitivo alla scoperta degli splendidi colori autunnali della nostra amata Padova al tramonto per domenica 6 novembre. A bordo della Burchiella Casanova, un'autentica imbarcazione del 1911 perfettamente restaurata e funzionante scopriremo una dimensione nuova della città vista dall’acqua e da una prospettiva privilegiata: le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi storici di Padova. Percorreremo le antiche vie di comunicazione con la ricca Venezia con le bellezze storiche e naturalistiche che in autunno assumono colori degni di un ritratto impressionista. Il tutto contornato dagli aneddoti e dal nostro immancabile aperitivo, che in ossequio al mese di novembre sarà a base di vino novello.

L’imbarco si effettuerà nell’antica Conca di Porte Contarine situata nel centro storico della città e navigando attraverso il canale Piovego giungeremo dinnanzi alla Seicentesca Villa Giovannelli di Noventa Padovana, da cui procederemo per il rientro in città nuovamente alle Porte Contarine.

Il ritrovo è fissato per le ore 17.45 presso le porte Contarine. È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini di soli 5 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.