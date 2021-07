Alla scoperta della Padova fluviale: navigazione con la Burchiella Casanova

15 euro adulti | 5 euro per i bambini fino a 12 anni

Prezzo 15 euro adulti | 5 euro per i bambini fino a 12 anni

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e organizza questo interessante aperitivo in barca alla scoperta dei luoghi più pittoreschi e nascosti della nostra amata Padova per sabato 24 luglio. A bordo della Burchiella Casanova, scopriremo una dimensione nuova della città vista dall’acqua e da una prospettiva privilegiata: le antiche mura, i monumenti, i bastioni e i palazzi storici di Padova.

L’imbarco si effettuerà nell’antica Conca di Porte Contarine situata nel centro storico della città. Si passerà lungo il canale del Piovego, costeggiando i Giardini dell’Arena Romana, i viali della cittadella universitaria, per giungere al Portello: l'antico porto fluviale con la più bella ed imponente porta di ingresso alla città e la magnifica scalinata cinquecentesca. Costeggiando le mura e gli antichi ed imponenti bastioni cinquecenteschi, si supererà l'antico ponte dei Graissi per poi andare lungo il canale Scaricatore (Bacchiglione), passeremo la chiusa di Voltabarozzo (molto suggestivo il passaggio) per poi raggiungere l'imbarco presso il Ponte Scaricatore sito al Bassanello (il ritorno è possibile farlo con il tram). subito dopo una nuova navigazione partirà dal Bassanello e tornerà alle Porte Contarine.

È richiesto un contributo di 15 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 5 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

L'evento verrà svolto nel pieno rispetto delle normative regionali e nazionali relative al Covid-19 e verrà svolto anche in caso di maltempo dato che la Burchiella è coperta. Saranno previsti 2 turni dalla durata ognuno di un'ora e mezza circa. Il ritrovo è fissato per il primo turno alle 16 alle Porte Contarine ed il secondo per le 18 presso il Ponte Scaricatore al Bassanello.

