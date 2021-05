Navigare a Padova sulle note di un magico violino

Navigando sulle note: un’immersione sonora attraverso voce, musica e natura, alla riscoperta di antichi sentieri d’acqua della Padova antica. Navigazione da Bassanello a sud di Padova alle Porte Contarine nel cuore della città

Durata del percorso: 2 ore e 30 circa

Ore 16: imbarco al pontile di Bassanello (sotto il ponte Scaricatore) nella Burchiella Casanova di Artemartours Navigazione, un tipico burcio in legno.

La navigazione inizia dal Bassanello, importante snodo fluviale a sud della città, nel punto in cui le acque del Bacchiglione confluiscono nel Canale Scaricatore, il più giovane dei canali padovani, realizzato nell’Ottocento per porre fine alle disastrose inondazioni della città. Navigheremo dapprima lungo il fiume Bacchiglione; il percorso tra le anse verdeggianti sarà accompagnato dal dolce suono del violino e del dilruba, antico strumento a corda indiano dalle sonorità evocative.

Guida e musicista alterneranno momenti di narrazione e di musica. La voce guida racconterà storie di vita padovana, del mondo fluviale del passato e le fatiche di un tempo nel lento andare di quelle pesanti barche trainate da “cavai e da cavalanti”. Ascolteremo il rumore dell'acqua e sperimenteremo il potere della MUSICA in uno spazio di profonda quiete e bellezza in totale relax.

Si lasciano poi alle spalle l’imbocco del Canale Battaglia e il Ponte dei Cavai e si percorre il Canale Scaricatore fino alla Conca di Navigazione di Voltabarozzo, importante manufatto idraulico del primo Novecento . Superata la chiusa, si naviga lungo in Canale San Gregorio fino al punto di confluenza nel Piovego e si entra in città. Infine, sorseggiando un drink offerto dall’equipaggio, navigheremo nel canale del Piovego costeggiando le antiche mura di Padova e ascoltando la spiegazione storica, accompagnata dalle dolci note del violino.

Un percorso suggestivo e coinvolgente, in un’atmosfera densa di suggestioni, lungo le vie d’acqua cittadine , mentre i racconti di un tempo e le storie dei vecchi mestieri si intrecciano con la modernità e i grandi mutamenti urbani avvenuti in epoca recente. Si costeggia l’imponente cinta bastionata veneziana, fra mura e aree verdi golenali per arrivare al Portello, con la monumentale porta e l’approdo cinquecentesco in bianca pietra d'Istria e si prosegue infine verso le Porte Contarine antico porto fluviale della città. Alle ore 18.30 circa: sbarco a Porte Contarine, il manufatto idraulico più insigne nel cuore di Padova. Possibilità di rientro a Bassanello in 15 minuti con comodo e frequente servizio tram, costeggiando la Basilica di Sant’ Antonio ed il Prato della Valle.

Euro 30 per persona (quota unica)

La quota comprende: navigazione, servizio di guida, esperienza musicale dal vivo, un drink

I posti sono limitati per garantire il distanziamento.

Prenotazione obbligatoria nel sito www.artemartours.it

L’evento verrà svolto nel rispetto delle normative vigenti

Obbligo di mascherina

L’escursione è garantita anche in caso di pioggia, poiché l’imbarcazione è aperta ma coperta. (dotata di toilette ed angolo bar)

Informazioni e contatti

Web: www.artemartours.it

Informazioni 049 616120 dalle 10.30 alle 16 dal lunedì al venerdì: cell 348.5217323.

