Navigazione in riviera del Brenta e pranzo con il tartufo bianco

Un'ottima occasione per gli amanti del tartufo bianco e del buon vino! Navigazione a bordo di una tipica imbarcazione veneta e pranzo in ristorante con menu dedicato al tartufo bianco. Partenza dal Pontile del Portello a Padova. Navigazione in Riviera del Brenta e sosta al ristorante "Villa Fini" lungo il Naviglio del Brenta per pranzo a base di tartufo bianco. Il menu proposto è un'esperienza gastronomica curata nei dettagli per degustare il pregiato tartufo bianco, eccellenza italiana che fa parte dei piatti invernali più pregiati.

Il tour ha inizio e termina alla Scalinata del Portello a Padova. La convocazione dei partecipanti è 10 minuti prima della partenza. Ore 10.15: Imbarco sul battello alla Scalinata del PORTELLO (Lungargine del Piovego).Colazione di benvenuto. Seguendo il percorso storico degli antichi burchielli veneziani del '700, il viaggio inizia nel cuore di Padova. Si naviga dapprima lungo il “Canale del Piovego”, il principale corso d’acqua della città, costeggiando le mura e gli antichi bastioni cinquecenteschi.

Il capitano racconterà storie del mondo ‘‘perduto’’ del trasporto fluviale e l’importanza delle vie d’acqua nell’economia padovana; parlerà di come vivevano i ‘‘barcaroli’’ di un tempo. Si supera l'antico ponte dei Graissi e si raggiunge la superba Villa Giovannelli una delle più belle ville tardo-seicentesche del Veneto. Dopo aver superato due Chiuse che permettono di discendere un dislivello acqueo di circa 2 metri, si costeggia a Stra, l’imponente Villa Pisani, la più grande villa lungo la “Riviera del Brenta”. Lungo il Canale di Brenta, vedremo sfilare, immerse nei caldi colori dell'autunno, sontuose ville che la nobiltà veneziana fece costruire quali case di villeggiatura, per poter riposare dalla vita frenetica di Venezia. Magnifiche costruzioni, le chiuse, i ponti mobili e le ampie anse del Naviglio, caratterizzano questa via d’acqua. Ore 12.30 circa: sbarco a Dolo in ristorante lungo il Naviglio e pranzo; l'ambiente accogliente, unito al servizio attento e professionale ed al menu singolare, renderà speciale quest'esperienza.

Menù:

Uovo morbido con fonduta di parmigiano e tartufo bianco

Risotto con primizie di sottobosco e tartufo bianco

Filetto di Vitello al Marsala con patate e verdure e tartufo bianco

Tiramisù della casa

Caffè, Vino Rosso Merlot e Acqua

Nel pomeriggio continuazione della navigazione e sosta per una passeggiata guidata nell’antico e vivace borgo di Dolo caratterizzato dallo Squero e dagli antichi Molini. Sul finir del giorno, intraprenderemo la navigazione di ritorno al punto di partenza accompagnati dalla calda luce delle lanterne che in passato hanno illuminato le notti dei barcari nei burci. In battello, a passo lento, mentre le luci lungo della città si accendono, ci saluteremo con un brindisi offerto dall'equipaggio. Ore 17.30 circa: sbarco al Pontile Portello e termine del tour.

Euro 110 per persona. L'evento è garantito anche in caso di pioggia; il battello è riscaldato, panoramico e coperto, dotato di toilette ed angolo bar. Obbligatoria la prenotazione anticipata on-line sul sito www.artemartours.it. È necessario presentarsi a bordo con la prenotazione cartacea.