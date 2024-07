Navigazione serale per assistere ai fuochi del Redentore di Noventa Padovana

Sabato 20 luglio: Navigando da Padova Pontile Portello verso i fuochi del Redentore di Noventa Padovana!

Un'emozionante navigazione serale che ci porterà a vedere lo spettacolo pirotecnico sull'acqua organizzato in occasione dell'originale Festa del Redentore di Noventa Padovana!

Cena a bordo con prosecco e cicchetti della tradizione veneta!

Programma

Ore 20.45: appuntamento al pontile della Scalinata Cinquecentesca del Portello di Padova (Lungargine Piovego) e imbarco a bordo del battello di Artemartours;

Ore 21.00: inizio della navigazione lungo l'originario percorso fluviale degli antichi burchielli veneziani costeggiando le antiche mura rinascimentali della città, che saranno illustrate agli Ospiti durante l'aperitivo.

I partecipanti, a bordo di un tradizionale burcio in legno, potranno assaporare l’arte e la storia di Padova e cogliere particolari della città non visibili dalla strada. Lungo il Piovego, canale scavato nel 1230, percorreremo antiche rotte fluviali che per secoli hanno rappresentato la principale via di trasporto di merci e di persone.

Superata l'intersezione con il Canale San Gregorio, il battello sfilerà davanti alla superba Villa Giovanelli di Noventa Padovana imponente “villa tempio” che si fa notare per il suo classico pronao rivolto verso il canale e la bellissima scalinata, progettata dall’architetto Giorgio Massari ornata da statue che rappresentano i cinque sensi e la ragione.

Una volta oltrepassata Villa Giovanelli, sarà servita la cena a base di cicchetti di carne e pesce della tradizione veneta, frutta di stagione, vino, birra, acqua.

Attraverseremo la Chiusa di Noventa Padovana e la Chiusa di Stra con discesa di dislivello acqueo; illustrazione delle conche di navigazione e del meccanismo ideato la Leonardo da Vinci.

Una volta giunti a Stra, all'altezza della maestosa Villa Pisani, il battello effettuerà un'evoluzione di 360 gradi e ci porterà in prossimità della Chiusa di Noventa Padovana dove getterà le ancore per brindare alla Festa del Redentore, ammirando lo spettacolo dei fuochi d'artificio.

Ore 23.30: inizio dello spettacolo pirotecnico sull'acqua;

Terminati i fuochi, il battello riprenderà la navigazione lungo il Naviglio e ci porterà nuovamente al Portello.

Ore 00.30 / 00.45: arrivo al Portello di Padova, sbarco degli Ospiti e fine dei servizi.

Costo

Quota unica: 50 euro per persona

La quota comprende:

navigazione Padova-Stra-Noventa Padovana-Padova con battello 40 posti, dotato di toilette

illustrazione del percorso

aperitivo di benvenuto, cena a base di cicchetti della tradizione veneta, frutta, bevande

Obbligatoria la prenotazione anticipata on-line sul sito https://www.artemartours.it/

È necessario presentarsi a bordo con la prenotazione cartacea.

L'escursione è garantita anche in caso di pioggia perché il battello è coperto, dotato di toilette e piccolo angolo bar.

info ufficio 049 616120 lun/ven 10.30/16

Capitano cell 348.5217323

