Navigazione tradizionale a remi, senza motore, sul canale di Battaglia, gli appuntamenti di febbraio

Per informazioni sui prezzi e per le prenotazioni telefonare al nr. 049525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Orario non disponibile

Quando Dal 01/02/2022 al 28/02/2022 Orario non disponibile

Per tutto il mese di febbraio sarà possibile sperimentare la navigazione tradizionale, quella di un tempo, a remi, senza motore, sullo storico canale medievale di navigazione Battaglia.

Le barche, messe a disposizione dall’associazione TVB - Traditional Venetian Boats per i visitatori del Museo della Navigazione Fluviale, anche con la collaborazione del circolo remiero El Bisato, condotte a remi da esperti gondolieri, permetteranno di provare a bordo l’esperienza rilassante della navigazione lenta e silenziosa Battaglia Terme, come un tempo facevano i patrizi veneziani,diretti alle loro ville venete verso i Colli Euganei e i barcari di Battaglia lungo tutte le aste fluviali della pianura padano-veneta.

Gondola, caorlina, valesana, saranno in grado di trasportare famiglie e piccoli gruppi di amici per emozionanti giri da mezz’ora o un’ora per tutto il mese di febbraio, lungo il centro storico di Battaglia, la piccola Venezia dei Colli.

Completerà l’emozionante esperienza della navigazione la visita al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale