Navigazioni storiche a Padova: "Ineffabilis deus e la Lega di Cambrai"

Il 10 dicembre 1508 le grandi potenze del tempo si alleano tutte contro Venezia che minaccia la loro egemonia su diversi territori della nostra penisola. Si tratta della famosa Lega di Cambrai: tutti uniti alla chiamata di Papa Giulio II che però un paio di anni dopo con Venezia si allea per combattere una Francia che ora ritiene più pericolosa.

La nostra Padova è scenario di aspri combattimenti, di assedio, seppur breve, di azioni di personaggi del calibro di Niccolò di Pitigliano, Andrea Gritti e Nicolò Pasqualigo, di una lotta coraggiosa che metterà in fuga Massimiliano d’Austria. E da tutto questo nascerà la quarta cinta muraria della città, terminata nel 1518 e che oggi è il suo monumento più esteso considerato che la cinge ancora per 11 km; partiremo dalla storica chiusa delle Porte Contarine e capiremo perché è davvero unica al mondo, procederemo verso Porta Portello fiancheggiano questa bella cortina muraria ed incontrando i possenti bastioni e parleremo di Michele Sanmicheli, di Bartolomeo Alviano, di Marcantonio Loredan e di quanti hanno firmato questa pagina di storia.

