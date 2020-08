“‘Ndrangheta - studio”, spettacolo al teatro Verdi

Terza azienda italiana per fatturato, con un giro d’affari annuo di oltre cinquanta miliardi di euro, ramificazioni in tutti i continenti, specializzata un tempo in sequestri di persona e ora maggior provider al mondo di sostanze stupefacenti. Tutto questo e non solo è la ‘Ndrangheta.

Il racconto di questa feroce organizzazione mafiosa, portato sulla scena da Teatro Bresci con Giacomo Rossetto, si interseca con la storia di quattro personaggi che rappresentano la Calabria che alla ‘Ndrangheta non si mischia, ma non ne resta del tutto impermeabile. I quattro, si scoprirà, sono legati tra loro soprattutto da un fatto che ne ha condizionato le vite, specie quella di Augusto, quinto protagonista, vero simbolo di chi non vuole arrendersi e decide di contribuire in prima persona alla rinascita della sua terra aspra e bellissima. ‘Ndrangheta non è solo un viaggio agli inferi, ma è anche un cammino di speranza verso un futuro possibile di riscatto.

Dove e quando

7 settembre ore 19

8 settembre ore 19

‘Ndrangheta – studio

Padova / Teatro Verdi

Teatro Bresci

drammaturgia e regia: Anna Tringali, Giacomo Rossetto

con: Giacomo Rossetto

consulenza drammaturgica: Antonio Nicaso

suggestioni: Tindaro Granata

voce fuori campo: Francesco Colella

elementi di scena: Antonio Zonta

luci: Stefano Razzolini

foto e video: Claudia Sferrazza

distribuzione: Giulia Diomaiuta

Biglietti

Abbonamneti spettacoli Studio

3 ingressi 10 euro

Vendita biglietti

presso la biglietteria e sul nostro sito teatrostabileveneto.it

I biglietti per gli spettacoli in scena al Teatro Verdi possono essere acquistati anche con i voucher di rimborso per la Stagione 19/20

Altre informazioni

Ti ricordiamo che le sale del Teatro Stabile del Veneto seguono le linee guida stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.59 del 13 Lug 2020 e allegati per quanto riguarda le norme di sicurezza da seguire in Teatro:

fornire nominativo e contatto telefonico/mail per la tracciabilità

rispettare la distanza di sicurezza e evitare assembramenti

obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso

igienizzarsi le mani

Intero Universitari a Teatro Posto unico 5 3

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/ndrangheta-studio/