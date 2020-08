Negozi aperti, animazione, karaoke in piazza e serata dedicata a Harry Potter a Camposampiero

Venerdì 21 agosto a Camposampiero continuano le serate organizzate dal comune di Camposampiero e dal distretto del Commercio Torri&Acque.

Nel corso della serata Notti Aperte troverete i negozi aperti dalle 19 alle 23, animazione di strada, karaoke in piazza e una serata dedicata a Harry Potter (alle 20.45, in Piazza Castello) in cui non mancheranno le sfide per scoprire quanto si conosce del magico mondo del famoso maghetto.

È gradita la prenotazione al numero 049 9300255, oppure inviando una mail a biblioteca@comune.camposampiero.pd.i

Info: distrettocsp@gmail.com

Info web

https://www.comune.camposampiero.pd.it/c028019/po/mostra_news.php?id=1452&area=H