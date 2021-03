Nel nome di Elena: percorsi e prospettive al femminile, incontro online

Ogni anno, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’Ateneo organizza un ciclo di incontri intitolati “8 marzo diffuso”, occasioni di riflessione e dibattito sulla parità di genere e la mobilitazione globale dei movimenti delle donne contro la violenza e i diritti violati; confronti a più voci, anche in risposta alle istanze di giovani e meno giovani, studentesse e cittadine.

In questa cornice, l’Associazione Alumni dell’Università di Padova e Alumni UniTrento vogliono portare il loro contributo attraverso le voci delle Alumnae che hanno contribuito, con le loro esperienze, a far conoscere queste università nel mondo.

L’incontro Nel nome di Elena: percorsi e prospettive al femminile vuole essere quindi un excursus, sia temporale che umano: il racconto di donne laureate e delle loro carriere di successo, un punto di vista qualificato su ciò che ci riserva il prossimo futuro.

A partire dalla prima donna laureata in assoluto, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, raccontata dalla sapiente voce di Benedetta de Mari, autrice del libro La mia Elena Lucrezia. Ultimo monologo di una felice memoria, fino agli esempi contemporanei – nell’impresa e nel mondo universitario – di donne che hanno abbattuto il soffitto di vetro e hanno perseguito l’eccellenza: da Daniela Bandera, co-fondatrice di Nomesis – Ricerche e Soluzioni di Marketing, direttrice del Marketing Learning Lab e Presidente Nazionale di European Women’s Management Development – International Network EWMD, a Stefania Bruschi, Direttrice Dipartimento Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Padova, da Anna Giuliani, Presidente della divisione italiana della multinazionale Solgar S.p.A., punta di diamante del settore nutraceutico, a Barbara Poggio, Prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università degli Studi di Trento.

Obiettivo dell’incontro, che intende presentare anche il Bando di Concorso per l’assegnazione del Premio di studio intitolato a “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia – Università Di Padova”, è una riflessione sulla situazione e sulle scelte professionali femminili nel passato e nel presente, da un duplice punto di vista: accademico e aziendale.

Programma

Introduce e modera

Micaela Faggiani, Giornalista, Fondatrice de “Il cantiere delle donne”

18 Saluti iniziali

Alumni Università degli Studi di Trento

Associazione Alumni Università degli Studi di Padova

Intervento di apertura

"La mia Elena Lucrezia"

Benedetta de Mari, autrice del libro, edizioni Cleup .

"Percorsi e prospettive al femminile"

Daniela Bandera, Presidente Nazionale di European Women’s Management Development

Stefania Bruschi, Direttrice Dipartimento Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Padova

Anna Giuliani, Presidente Solgar Italia Multinutrient S.p.A.

Barbara Poggio, Prorettrice alle politiche di equità e diversità, Università degli Studi di Trento

19.30 Conclusioni

Come Partecipare

L’incontro si terrà in formato webinar sulla piattaforma di online conferencing Zoom, il giorno lunedì 22 marzo 2021 alle ore 18.

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione. Per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso si rimanda al seguente link: https://www.cognitoforms.com/AssociazioneAlumniDellUniversit%C3%A0DegliStudiDiPadova/nelnomedielenapercorsieprospettivealfemminile

Bando di Concorso per l’assegnazione del Premio di studio intitolato a “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia – Università Di Padova”

Il Premio, che verrà presentato durante il webinar, è stato istituito dall’Ateneo e dell’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova, in collaborazione con l’Associazione degli Amici dell’Università di Padova e il sostegno di Solgar Italia Multinutrient SpA, per favorire e premiare con 5mila euro i lavori di ricerca che riscoprano, valorizzino e testimonino il ruolo delle donne nella storia dell’Ateneo patavino e nella creazione e diffusione dei saperi e delle scienze.

Il Premio s’inserisce nel più ampio progetto, in occasione delle celebrazioni per gli Ottocento anni dalla Fondazione dell’Università di Padova, di raccontare la storia dell’Ateneo – non potendo prescindere, quindi, dalla metà spesso trascurata della storia, quella che ha per protagoniste le donne.

Il premio, il cui termine di presentazione delle domande è il 1 aprile 2021, prevede inoltre una menzione speciale per i lavori di ricerca che abbiano come oggetto la nutraceutica.

Tutte le informazioni su criteri e modalità di partecipazione, nonché il bando stesso, sono disponibili alla pagina dedicata.

