Nel padovano un annullo filatelico dedicato alla rievocazione del transito del Santo

Un annullo filatelico dedicato alla rievocazione del transito di Sant’Antonio da Camposampiero all’Arcella del prossimo 12 giugno 2022. É questa la proposta della Pro Loco di Camposampiero, in collaborazione con Poste Italiane, per rendere indelebile nella memoria di tutti il ritorno, dopo 59 anni dall’ultima volta, del corteo in costumi d’epoca che ripercorrerà il tragitto originale percorso dal frate francescano e dai suoi confratelli nelle ore che lo separarono dalla morte avvenuta il 13 giugno 1231. Nel dettaglio, il bozzetto dell’annullo riproduce al centro il logo dell’evento attorniato dalla scritta “Rievocazione storica del transito di Frate Antonio” e con, in basso, la data, il codice postale e il nome della città.

Villa Campello

Per l’occasione, Poste Italiane attiverà una postazione dedicata a Villa Campello, in Via Tiso 12 a Camposampiero, dalle 16.30 alle 20 di sabato 11 giugno. Gli amanti della filatelia, così come ogni cittadino interessato da avere un ricordo imperituro dell’evento, potranno quindi farsi timbrare con il bollo speciale la corrispondenza che verrà personalmente presentata ai funzionari delle Poste presenti sul posto. Si tratta di un servizio gratuito che vuole andare incontro sia al pubblico di settore che ai turisti, permettendo così di far conoscere la manifestazione anche fuori dai confini locali. L’annullo speciale, in quanto prodotto filatelico esclusivo ed unico nel suo genere, può difatti attestare il corso della “storia” a livello internazionale.