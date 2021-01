“Non è roba per donne?” Chi l’ha detto? Torna online il progetto dell’Università e IBM

L’informatica è una materia creativa e interdisciplinare, che ha cambiato il mondo in ogni suo settore negli ultimi decenni, modificando radicalmente la nostra vita lavorativa e sociale. Eppure, le donne lasciano che gli uomini siano attori principali di questa rivoluzione. Per intraprendere studi di informatica le ragazze devono abbandonare preconcetti e false percezioni circa questa disciplina.

Scarica il volantino dell'evento

L'evento

Venerdì 22 gennaio alle ore 15 prende il via la quarta edizione di “Non è roba per donne?” - NERD? - un progetto IBM in collaborazione con l'Università di Padova - fruibile attraverso il link https://ibm.biz/goodtechIBM con registrazione presenze dalle 14.30.

Il programma

Dopo i saluti di Annalisa Oboe, Prorettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere, e Daniela Lucangeli, Prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro, sono previste testimonianze di studentesse e giovani ricercatrici dell'Ateneo che daranno il benvenuto alle oltre 700 studentesse che prenderanno parte al progetto per la sola sede di Padova.

L’obiettivo

Il “Progetto Nerd?” ha l'obiettivo di avvicinare le studentesse degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado all'informatica per sviluppare le loro competenze digitali e contribuire a ridurre il divario di genere nell'ambito delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Prevede incontri formativi e laboratori, tutti online, per imparare a progettare e programmare un chatbot cognitivo (software per simulare una conversazione). Le ragazze impareranno in modo semplice, veloce e divertente a progettare e programmare App, sperimentando cosa significa lavorare nell’informatica sotto la supervisione di tutor aziendali.

Info ulteriori

Maggiori informazioni alla pagina www.unipd.it/progetto-non-roba-donne