Rassegna “Il Suono e la Parola”, Neri Marcorè con "Le mie canzoni altrui" al castello Carrarese

La quinta edizione della rassegna Il Suono e la Parola, promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura con la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione della Scuola di Musica “Gershwin”, trova finalmente l'occasione per ripartire dopo l'interruzione forzata per l'emergenza Covid-19 che ne aveva impedito di fatto la realizzazione.

All'interno della cornice suggestiva del Castello Carrarese si terranno gli appuntamenti dell'edizione 2020 con due recuperi di spettacoli precedentemente programmati e una novità.

Dopo aver annunciato gli spettacoli di Alessandro Preziosi (28 luglio) e Massimo Carlotto (26 agosto), gli organizzatori hanno voluto chiudere in bellezza la programmazione invitando sul palco del Castello Carrarese uno dei personaggi più amati dal pubblico televisivo e teatrale, il cantante e attore marchigiano Neri Marcorè che porterà in scena il nuovo spettacolo Le mie canzoni altrui il 9 settembre.

Scopri tutti gli spettacoli della rasegna estiva

Un concerto che è un tributo ai grandi della canzone d’autore: Gaber, Dalla, De Gregori, Fossati, solo per fare qualche nome. E poi, la musica e la poesia di Fabrizio De André, a cui è riservato un intero set, per riascoltare pietre miliari come "Quello che non ho", "Creuza de ma", “La canzone di Marinella”, ma anche perle meno conosciute.

Canzoni che Neri Marcorè porta nel cuore e che porta sul palco insieme a Domenico Mariorenzi (chitarra, pianoforte e bouzouki) interpretandole con affetto e personalità senza far mancare al pubblico la sua ironia, il suo umorismo leggero ed elegante.

I biglietti (poltronissima numerata euro 20, poltrona non numerata euro 15) sono già disponibili in prevendita presso Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, Vivaticket Italia (punti vendita e online)

Media partner della rassegna Radio Padova, Easy Network e TV7 Triveneta

Per informazioni: 342 1486878 - info@ilsuonoelaparola.it - www.ilsuonoelaparola.it

Info web

https://www.facebook.com/events/1624368517738008/

https://www.ilsuonoelaparola.it/eventi/2020-09-09-neri-marcore/