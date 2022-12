Nesli in concerto al Gran Teatro Geox

Prezzo non disponibile

Dopo una lunga assenza dai palchi, annuncia il suo ritorno NESLI con "Luna Crescente Live Set": tre date esclusive tra febbraio e marzo per riabbracciare i suoi fan. L'unica nel Triveneto è quella di Padova, al Geox Live Club (area concerti all'interno del Gran Teatro Geox), sabato 4 marzo 2023!

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Sarà uno show inedito e sorprendente quello che sta preparando Nesli per il “Luna Crescente Live Set”. Nelle tre date previste, Nesli porterà in scena i suoi brani completamente riarrangiati e proporrà una scaletta composta dai suoi primi lavori, canzoni mai suonate prima dal vivo ma anche nuovi brani che usciranno nell’album previsto per il prossimo anno e che potranno essere ascoltati inanteprima.

L'artista ha così commentato il suo ritorno dal vivo con un accorato messaggio ai fan:

«Mi manca vedervi, mi manca sentirvi cantare sotto al palco. Sentire la mia voce che si mischia alla vostra, le vostre facce illuminate dalle luci del palco. Il cuore in gola prima dell’inizio. E di inizio voglio parlarvi ora. Di quella che sarà, la mia luna crescente»

