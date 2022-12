New years's rebel dance alla Grind House

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/706325167434095

"Sabato 31 dicembre 2022

ore 23

NEW YEARS' REBEL DANCE

dopo due capodanni di casa, tisane, copertine e serie TV, possiamo tornare a festeggiare alla nostra maniera il capodanno.

torna il new years' rebel dance ovvero quella magica commistione delle varie anime che popolano il Grind House.

Dj set:

- industrial metal

- hard & heavy

- hardcorepunk

- new wave & goth

- industrial aggrotech

come ogni capodanno il palco sarà un piccolo dungeon k!nky per dare un po' di spazio anche al nostro animo pervy, ovviamente governato da alcune Regine di Levitica.

as usual: noi vogliamo che il GH sia uno spazio sicuro, pertanto NO nazi, NO machomen e NO presi male.

alla mezzanotte brindisi ostile e dolcetto per un 2023 di resistenza e ostinazione!

entry 15 euro

you need tessera AICS"

