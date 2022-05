"NEXT - Il festival di Ingegneria", incontri e live show al Portello

Riceviamo e pubblichiamo:

"L'11, il 12 e il 13 maggio il Portello ospiterà NEXT, il festival di Ingegneria di Udu Padova, che dopo la prima edizione dello scorso anno sulle esplorazioni spaziali, mira a concentrare l'attenzione su tante altre tematiche: dalla sostenibilità all'etica dell'intelligenza artificiale, passando per il benessere psicologico di chi affronta il percorso ingegneristico, fino all'ingresso nel mondo del lavoro.

Si parte Mercoledì 11 maggio in collaborazione con UNIPD nel quadro degli eventi degli 800 anni: nei giardini del DEI/Geoscienze (in via Gradenigo 6) con due conferenze: la prima s'intitola “La guerra dei dati”, un confronto tra il gruppo di ricerca SPRITZ e la professoressa Silvia Crafa per approfondire l'utilizzo bellico degli strumenti tecnologici e scientifici e provare a rispondere ad una domanda: come svincolare il progresso tecnologico dal mondo bellico?

Seconda conferenza di mercoledì 11 si concentrerà su un tema tanto attuale quanto alle volte inflazionato: “climate change: le risposte del pianeta e del genere umano a confronto”. Con un palinsesto dinamico composto dall'influencer Entropy4Life, il docente PoliMI Stefani Caserini, la protettrice alla sostenibilità ambientale Francesca Da Porto e l'associazione studentesca LEDS, proveremo ad approfondire la crisi climatica e a capire se e come armonizzare le risposte umane e quelle ambientali.

Alla fine delle due conferenze del mercoledì non ci fermeremo. I giardini del DEI e di Geoscienze continueranno ad ospitarci per una serata indimenticabile: suonerà per noi Kenobit, artista fuori dagli schemi che ci intratterrà con un GameBoy Set!

Nel tentativo di riqualificare gli spazi del Portello e di dare un'offerta culturale diversa agli studenti e le studentesse unipd, proveremo ad aggregare la nostra generazione negli spazi universitari!

Il programma anche per le giornate di giovedi e venerdi:

Giovedì

Dibattito 17

Nomalize DSA: come affrontare ingegneria se si hanno Disturbi dell'Apprendimento

Barbara Arfé, Giacomo Cutrera, SAP

Dibattito 19

How To Survive: Ingegneria Edition

Ingegneria del suicisio, Piccoli Paoli, SAP

Aperitivo di Ingegneria 21.30

Live Session POLAR MONKEYS

Cover band di Aric Monkeys e giochi alcolici!!

Venerdì

Dibattito 17

Le Nuove Frontiere del Lavoro

Tech Workers Coalition, Erta.knk, Boom_ita, CGIL

Dibattiro 19

Etica e Bias di Genere dell'IA

Antonio Rodà, Silvana Badaloni, Francesca Susin

Concerto 21.30

Live Show Antartica

Band Vicentina Indie POP

