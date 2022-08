Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/999566400720863/

Nicola Guerini e Marco Rogliano in concerto a villa Obizzi di Albignasego.

Giovedì 25 Agosto 2022, ore 21

Albignasego (PD), Villa Obizzi

Orchestra di Padova e del Veneto

Nicola Guerini, direttore

Marco Rogliano, violino

Programma

Mendelssohn

La Grotta di Fingal, Ouverture

Schumann

Fantasia per violino e orchestra

Mozart

Sinfonia n. 35 Haffner

Giovedì 25 agosto alle ore 21 insieme all’Orchestra di Padova e del Veneto salirà sul palcoscenico del Parco di Villa Bolasco anche il violinista Marco Rogliano, protagonista della Fantasia per violino e orchestra op. 131 di Schumann.

Diretto da Nicola Guerini, il programma prevede anche l’Ouverture da concerto La Grotta di Fingal di Mendelssohn e la Sinfonia n. 39 K 543 di Mozart.

Biglietti

Intero euro 15

Ridotti euro 10 (abbonati 56 ª Stagione concertistica OPV, under 18, over 65 anni)

disponibili su WEBtic e la sera del concerto al botteghino allestito in loco a partire dalle ore 20

L'incasso sarà interamente devoluto in beneficenza ad Associazioni della Provincia di Padova.

Info web

https://www.facebook.com/events/999566400720863/

https://www.opvorchestra.it/calendario/2022/08/25/1846/

Foto articolo da evento Facebook