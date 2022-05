Nicolò Sordo in scena a Padova con "T'ank you very much"

Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 maggio al Teatro delle Maddalene di Padova, Nicolò Sordo in scena con la mise en space di "T'ank you veddy much" scritta e diretta da Filippo Quezel, all’interno della rassegna “Reading is Fundamental” del Teatro Stabile del Veneto. Il progetto è tra i vincitori del bando MaturAzione del Teatro Stabile del Veneto selezionato da una commissione composta da Carlo Mangolini, Lorenzo Maragoni e Giuseppe Morassi. Reduce dal successo di I D O N T W A N N A F O R G E T selezionato alla VI Edizione Prishtina Theater Festival, insieme con Marina Romondia.

T’ank you veddy much è la prima regia teatrale di Filippo Quezel, attore e filmmaker padovano con una lunga esperienza sul palco (Babilonia Teatri, Teatro dell'Elfo, Teatro Stabile del Veneto ed ERT) e vari cortometraggi ben accolti dal pubblico e dai festival: il corto Tinder è selezionato al Lago Film Fest 2022; il documentario Non lo so invece alla 27a Edizione di Visioni Italiane e proiettato alla Cineteca di Bologna. Per T'ank you veddy much, Filippo Quezel sceglie Nicolò Sordo in veste di attore e collaboratore alla drammaturgia insieme ad Elena Antonello, Norman Quaglierini, Valeria Segna e Laura Serena. In T'ank you veddy much cinque attori si domandano se sia ancora possibile divertirsi a teatro, usando come metodo di studio il lavoro di Andy Kaufman (New York,1949 – West Hollywood,1984). Kaufman era, come dicono tutti, un comico. Lui però sosteneva di essere un cantante e un ballerino ripetendo spesso di non aver mai fatto una battuta in vita sua.

